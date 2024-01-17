Вяльбе назвала предателями уехавших в США российских фехтовальщиков

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает позорным решение ряда спортсменов переехать в США. «Позорно бежать, просто дураки», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка

Елена Вяльбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в интервью «РИА Новости» назвала позорным решение нескольких российских фехтовальщиков уехать в США.

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго», — сказала Вяльбе.

По ее словам, главный спонсор для любого спортсмена — это государство. «Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Позорно бежать, просто дураки», — отметила Вяльбе.

Она считает, что российским спортсменам нужно с честью и достоинством принимать ситуацию с отстранением от международных соревнований. «Надо же понимать, что конкретно здесь мы живем и будем жить. Мы должны миллионам людей в глаза смотреть и быть примером не только на лыжне, но и в поступках. Мы должны быть патриотами», — заключила Вяльбе.

Ранее портал USA Today сообщил, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США, а Бида хотел бы выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возможный переход фехтовальщиков в сборную США не станет потерей для страны. «Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря», — сказал глава ОКР.

Спортсмены с 2022 года живут в США. В конце прошлого года Биду и его супругу объявило в розыск МВД. Глава комитета Госдумы по информационной политике, IТ и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн говорил, что уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части; максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы).

До отъезда Сергей Бида числился в «Динамо» и имеет звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.