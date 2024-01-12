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Поздняков пожелал «не подавиться печенюшками» уехавшим в США спортсменам

Поздняков пожелал «не подавиться печенюшками» уехавшим в США фехтовальщикам
Главы ОКР считает, что возможный переход российских фехтовальщиков в сборную США не станет потерей для страны
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Возможный переход в сборную США российских фехтовальщиков Сергея Биды, Виолетты Биды и Константина Лоханова не станет потерей для страны. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря», — цитирует Позднякова ТАСС.

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Сергей Бида

Ранее портал USA Today сообщил, что российские фехтовальщики намерены получить гражданство США, а Бида хотел бы выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

В Федерации фехтования России заявили ТАСС, что не получали обращений о переходе спортсменов в сборную США. «При процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от федерации предыдущего гражданства, — сказали в пресс-службе. — В Федерацию фехтования России со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался».

Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях. Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, бывший супруг дочери Позднякова, Софии, двукратной олимпийской чемпионки Токио.

Спортсмены с 2022 года живут в США. В конце прошлого года Биду и его супругу объявило в розыск МВД. Глава комитета Госдумы по информационной политике, IТ и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн говорил, что уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части; максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Станислав Поздняков США Сергей Бида Виолетта Бида (Храпина) фехтование
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