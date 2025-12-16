Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера

Евгений Корешков стал новым главным тренером «Трактора»

Евгений Корешков (Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»)

Евгений Корешков назначен главным тренером «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

«Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

«Трактор» за последний месяц лишился двух тренеров. Канадец Бенуа Гру ушел из команды 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость. И.о. главного тренера стал еще один канадец, Рафаэль Рише, но проработал только до 8 декабря.

Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» 21 ноября. Ранее он работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в нынешнем занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 36 матчах.