 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей Фонбет КХЛ. Регулярный сезон СКА Шанхай Дрэгонс 1 1,75 x 4,4 2 4 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 7,8 x 5,2 2 1,37 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,38 x 5,1 2 7,7 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,85 x 3 2 2,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,1 x 3,85 2 1,68 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,47 x 4,7 2 6,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера

Бывший тренер ЦСКА и СКА Евгений Корешков возглавил «Трактор»
Евгений Корешков стал новым главным тренером «Трактора»
Евгений Корешков
Евгений Корешков (Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»)

Евгений Корешков назначен главным тренером «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

«Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

«Трактор» за последний месяц лишился двух тренеров. Канадец Бенуа Гру ушел из команды 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость. И.о. главного тренера стал еще один канадец, Рафаэль Рише, но проработал только до 8 декабря.

Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» 21 ноября. Ранее он работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в нынешнем занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 36 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор Евгений Корешков

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ уволил лучшего тренера в своей истории
Спорт
Клуб КХЛ объявил о назначении тренера после увольнения отца звезды
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:06
В Красноярске возведут детский сад по концессионному соглашению Пресс-релиз, 14:33
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37