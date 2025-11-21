 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,2 x 3,6 2 3,35 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 1,98 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора»
Евгений Корешков будет помощником Рафаэля Рише в «Тракторе»
Евгений Корешков
Евгений Корешков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Корешков ранее работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

17 ноября Бенуа Гру ушел с поста главного тренера «Трактора», сославшись на усталость. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише.

Ранее 21 ноября «Трактор» объявил об уходе из клуба тренера Марио Рише. Специалист ранее был помощником Гру и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в нынешнем занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 30 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор
Материалы по теме
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя 46 дней после подписания
Спорт
Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске
Спорт
Глава «Динамо» заявил, что Ротенберг может возглавить любой клуб в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 21:24 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 21:24
Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина Спорт, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 21:17
Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев Политика, 21:11
Суд конфисковал недвижимость Кибовского по иску Генпрокуратуры Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео Политика, 20:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине Политика, 20:51
Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта Политика, 20:46
Spiegel узнал о ярости европейцев из-за мирного плана США по Украине Политика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта Политика, 20:36
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования Политика, 20:30
Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить Спорт, 20:30