Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина

Евгений Корешков будет помощником Рафаэля Рише в «Тракторе»

Евгений Корешков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Корешков ранее работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

17 ноября Бенуа Гру ушел с поста главного тренера «Трактора», сославшись на усталость. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише.

Ранее 21 ноября «Трактор» объявил об уходе из клуба тренера Марио Рише. Специалист ранее был помощником Гру и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в нынешнем занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 30 матчах.