Финалист Кубка Гагарина остался без главного тренера

Канадец Бенуа Гру решил уйти из «Трактора», сославшись на усталость. Источник «Матч ТВ» сообщил, что тренер «перегорел» и недоволен ситуацией в команде

Бенуа Гру (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Канадец Бенуа Гру решил покинуть пост главного тренера челябинского «Трактора», который в прошлом сезоне довел до финала Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба клуба КХЛ. Ранее в понедельник об этом сообщили «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ», а также телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Тренер заявил, что в последнее время «больше не видит себя человеком, который должен возглавлять команду» и что «чувствует себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически».

Ближайший матч «Трактор» проведет 18 ноября против лидера КХЛ — магнитогорского «Металлурга». Командой будет руководить Рафаэль Рише.

«Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство», — сказал источник «Матч ТВ», близкий к ситуации.

Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года и в первом же сезоне дошел с ним до финала плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

В этом сезоне «Трактор» идет шестым в Восточной конференции.

Гру в 2016–2023 годах работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг» — руководил фарм-клубом команды «Сиракьюз Кранч», также на протяжении карьеры он работал в нескольких клубах Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и был тренером молодежной сборной Канады на победном чемпионате мира 2015 года.

Ранее в понедельник об отставке главного тренера Алексея Кудашова сообщило московское «Динамо», которое в прошлом сезоне уступило «Трактору» в полуфинале.