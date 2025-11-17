 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Финалист Кубка Гагарина остался без главного тренера

Финалист Кубка Гагарина «Трактор» объявил об уходе главного тренера Бенуа Гру
Канадец Бенуа Гру решил уйти из «Трактора», сославшись на усталость. Источник «Матч ТВ» сообщил, что тренер «перегорел» и недоволен ситуацией в команде
Бенуа Гру (слева)
Бенуа Гру (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Канадец Бенуа Гру решил покинуть пост главного тренера челябинского «Трактора», который в прошлом сезоне довел до финала Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба клуба КХЛ. Ранее в понедельник об этом сообщили «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ», а также телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Тренер заявил, что в последнее время «больше не видит себя человеком, который должен возглавлять команду» и что «чувствует себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически».

Ближайший матч «Трактор» проведет 18 ноября против лидера КХЛ — магнитогорского «Металлурга». Командой будет руководить Рафаэль Рише.

«Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство», — сказал источник «Матч ТВ», близкий к ситуации.

Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года и в первом же сезоне дошел с ним до финала плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

В этом сезоне «Трактор» идет шестым в Восточной конференции.

«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Спорт
Алексей Кудашов

Гру в 2016–2023 годах работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг» — руководил фарм-клубом команды «Сиракьюз Кранч», также на протяжении карьеры он работал в нескольких клубах Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и был тренером молодежной сборной Канады на победном чемпионате мира 2015 года.

Ранее в понедельник об отставке главного тренера Алексея Кудашова сообщило московское «Динамо», которое в прошлом сезоне уступило «Трактору» в полуфинале.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Елена Степанова
КХЛ ХК Трактор Бенуа Гру
