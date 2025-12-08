Финалист Кубка Гагарина остался без второго тренера за месяц
Рафаэль Рише, исполнявший обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру, покинул свой пост, сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.
Гру ушел из «Трактора» 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость.
Рише вошел в штаб «Трактора» перед сезоном 2024/25 и помог команде дойти до финала плей-офф КХЛ, где она уступила ярославскому «Локомотиву».
В конце ноября тренерский штаб «Трактора» пополнили Евгений Корешков и Сергей Зубов.
Челябинская команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. Накануне «Трактор» проиграл дома московскому «Динамо» со счетом 4:8.
