Финалист Кубка Гагарина остался без второго тренера за месяц

Рафаэль Рише возглавлял «Трактор» после неожиданного ухода Бенуа Гру и тоже покинул команду. В штаб челябинцев в ноябре пришли Евгений Корешков и Сергей Зубов

Рафаэль Рише (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Рафаэль Рише, исполнявший обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру, покинул свой пост, сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.

Гру ушел из «Трактора» 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость.

Рише вошел в штаб «Трактора» перед сезоном 2024/25 и помог команде дойти до финала плей-офф КХЛ, где она уступила ярославскому «Локомотиву».

В конце ноября тренерский штаб «Трактора» пополнили Евгений Корешков и Сергей Зубов.

Челябинская команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. Накануне «Трактор» проиграл дома московскому «Динамо» со счетом 4:8.