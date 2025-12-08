 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5 x 4,3 2 1,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,1 x 3,7 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,14 x 11 2 11,5 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Финалист Кубка Гагарина остался без второго тренера за месяц

Финалист Кубка Гагарина «Трактор» сообщил об уходе тренера Рише
Рафаэль Рише возглавлял «Трактор» после неожиданного ухода Бенуа Гру и тоже покинул команду. В штаб челябинцев в ноябре пришли Евгений Корешков и Сергей Зубов
Рафаэль Рише (в центре)
Рафаэль Рише (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Рафаэль Рише, исполнявший обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру, покинул свой пост, сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.

Гру ушел из «Трактора» 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость.

Рише вошел в штаб «Трактора» перед сезоном 2024/25 и помог команде дойти до финала плей-офф КХЛ, где она уступила ярославскому «Локомотиву».

В конце ноября тренерский штаб «Трактора» пополнили Евгений Корешков и Сергей Зубов.

Челябинская команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. Накануне «Трактор» проиграл дома московскому «Динамо» со счетом 4:8.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор
Материалы по теме
Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»
Спорт
Российский форвард вернется в «Трактор» после четвертой неудачи в НХЛ
Спорт
ЦСКА нанес финалисту Кубка Гагарина третье подряд поражение
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:36
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модели Lada в декабре Авто, 16:41
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России Спорт, 16:34
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Мировые цены на медь выросли до нового рекорда из-за страха дефицита Инвестиции, 16:32
В Чечне объявили режим беспилотной опасности Политика, 16:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 16:30
Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади Технологии и медиа, 16:29
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 16:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:19
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:19