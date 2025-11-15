Сборная России проиграла впервые за четыре года, уступив команде Чили

Подопечные Валерия Карпина уступили в Сочи команде Чили со счетом 0:2, потерпев первое поражения с момента отстранения от турниров ФИФА и УЕФА

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Футболисты сборной России проиграли команде Чили в товарищеском матче со счетом 0:2. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Голы забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон Диас (76).

Оба гола сборная России пропустила после ошибок собственных защитников — Игоря Дивеева и Мингияна Бевеева.

На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Вместо него на поле появился Алексей Батраков из «Локомотива».

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составила 23 игры. До сегодняшней игры последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года — в решающем матче отбора на чемпионат мира от Хорватии (0:1).