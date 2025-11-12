 Перейти к основному контенту
«Динамо» опровергло информацию о возможном уходе Валерия Карпина

Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин может покинуть команду во время паузы на матчи сборных. В РПЛ «Динамо» занимает десятое место, набрав 17 очков
Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва
Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Информация об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба.

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о возможном уходе Карпина во время паузы на матчи сборных. По данным издания, причиной недовольства руководства «Динамо» стали выступления команды в текущем сезоне, качество игры, атмосфера в коллективе и высказывания Карпина, в которых «московский клуб выглядит не в лучшем свете».

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, подписав контракт до конца июня 2028-го. В феврале специалист покинул «Ростов».

Под руководством Карпина московский клуб занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 17 очков. «Динамо» не выигрывает в лиге пять последних матчей.

Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Валерий Карпин ФК Динамо Москва
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года

