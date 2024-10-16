Стали известны все участницы главного женского теннисного турнира сезона
Выигравшая Уимблдон чешка Барбора Крейчикова и чемпионка Олимпиады китаянка Чжэн Циньвэнь гарантировали себе участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, в котором выступят восемь лучших теннисисток сезона.
Ранее на турнир отобрались полька Ига Свёнтек, белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, итальянка Джасмин Паолини и выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.
Турнир стартует 2 ноября.
Чжэн Циньвэнь станет первой китаянкой на этом турнире в одиночном разряде с 2013 года (после Ли На).
Крейчикова сыграет на Итоговом турнире в шестой раз подряд. Чешка занимает только 12-е место в Чемпионской гонке (которая определяет лучших теннисисток сезона), но по введенному с этого года правилу поедет в Эр-Рияд благодаря нахождению в топ-20 и выигранному титулу «Большого шлема».
Россиянки на турнир в одиночном разряде не квалифицировались — Дарья Касаткина идет в Чемпионской гонке десятой, а Анна Калинская — тринадцатой.
Призовой фонд турнира превышает $15 млн. В прошлом году его выиграла Свёнтек.
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