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Стали известны все участницы главного женского теннисного турнира сезона

Чемпионки Олимпиады и Уимблдона последними пробились на Итоговый турнир WTA
Чжэн Циньвэнь и Барбора Крейчикова завоевали последние путевки на Итоговый турнир WTA, который стартует в Эр-Рияде 2 ноября. Россиянок в одиночном разряде не будет
Чжэн Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь (Фото: Wang He / Getty Images)

Выигравшая Уимблдон чешка Барбора Крейчикова и чемпионка Олимпиады китаянка Чжэн Циньвэнь гарантировали себе участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, в котором выступят восемь лучших теннисисток сезона.

Ранее на турнир отобрались полька Ига Свёнтек, белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, итальянка Джасмин Паолини и выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.

Турнир стартует 2 ноября.

Чжэн Циньвэнь станет первой китаянкой на этом турнире в одиночном разряде с 2013 года (после Ли На).

Крейчикова сыграет на Итоговом турнире в шестой раз подряд. Чешка занимает только 12-е место в Чемпионской гонке (которая определяет лучших теннисисток сезона), но по введенному с этого года правилу поедет в Эр-Рияд благодаря нахождению в топ-20 и выигранному титулу «Большого шлема».

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Россиянки на турнир в одиночном разряде не квалифицировались — Дарья Касаткина идет в Чемпионской гонке десятой, а Анна Калинская — тринадцатой.

Призовой фонд турнира превышает $15 млн. В прошлом году его выиграла Свёнтек.

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