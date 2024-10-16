Мирра Андреева разгромила немку и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо
Четвертая ракетка России Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо.
Россиянка, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, победила во втором круге лаки-лузера Тамару Корпач из Германии (129-я) со счетом 6:0, 6:4.
Россиянка второй раз подряд в Нинбо разгромила соперницу в одном из сетов со счетом 6:0.
Следующей соперницей 17-летней Андреевой будет чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова (13-я) или китаянка Ма Есинь (261-я).
Призовой фонд турнира в Нинбо превышает $900 тыс.
На счету Андреевой в этом сезоне победа на турнире WTA в Румынии и серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.
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