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Мирра Андреева разгромила немку и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Мирра Андреева вышла в 1/4 финала в Нинбо, снова выиграв матч с «баранкой»
Мирра Андреева разгромила немку Тамару Корпач, проиграв за два матча в Нинбо только шесть геймов. В следующем матче соперницей россиянки может стать чемпионка Уимблдона Крейчикова
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Четвертая ракетка России Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо.

Россиянка, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, победила во втором круге лаки-лузера Тамару Корпач из Германии (129-я) со счетом 6:0, 6:4.

Россиянка второй раз подряд в Нинбо разгромила соперницу в одном из сетов со счетом 6:0.

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Следующей соперницей 17-летней Андреевой будет чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова (13-я) или китаянка Ма Есинь (261-я).

Призовой фонд турнира в Нинбо превышает $900 тыс.

На счету Андреевой в этом сезоне победа на турнире WTA в Румынии и серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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