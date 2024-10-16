«С таких постов не уходят». Реакция на отставку главы ОКР Позднякова

Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов. Что говорят об отставке — в подборке «РБК Спорт»

Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Станислав Поздняков 15 октября сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях. До избрания главой ОКР Поздняков был первым вице-президентом Федерации фехтования России, главой Европейской конфедерации фехтования, первым вице-президентом ОКР, возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Поздняков отметил, что «геополитические вызовы, с которыми столкнулась страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2023 года принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления. Это объяснялось включением в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России осенью 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На прошедшей в Париже Олимпиаде-2024 выступили только 15 российских спортсменов и в нейтральном статусе. Большинство международных спортивных федераций в данный момент запрещают выступать российским атлетам в соревнованиях под своей эгидой или позволяют это делать только в нейтральном статусе.

Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату олимпийского собрания, на котором пройдут досрочные выборы нового руководства организации.

«РБК Спорт» собрал подборку мнений экспертов, которые оценили вклад Позднякова в ОКР.

Мнение экспертов

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«Надо учитывать то, что у руководства были сложнейшие условия: начиная с пандемии, заканчивая безумными ограничениями МОК. Были непростые времена. Поздняков — великий спортсмен. Нас с ним всегда связывали человеческие отношения, надеюсь, они и останутся. Понятно, что вызовы и задачи, которые ставят перед спортом, нужно реализовывать. Он принял решение в непростое время. В такой непростой ситуации очень сложно, это проблемы не одного персонального человека. Тем не менее все вопросы, которые касались нашей организации и возможности ОКР, были реализованы. Я с благодарностью отношусь к этому.

Перед следующим руководителем будут стоять очень непростые задачи. Помимо задач, которые будет ставить ОКР, это еще и коммуникация с госорганами. Думаю, у нас в стране достаточно людей, которые максимально ответственные и понимают цели и задачи отечественного спорта. Знаю, что выбор будет сделан в пользу фигуры, которая могла бы объединить эти все задачи и четко определить стратегию развития. Пожелаем удачи, мы всегда рядом», — сказал Мамиашвили «РБК Спорт».

Ольга Брусникина, президент Федерации синхронного плавания России

«Станиславу Познякову, как руководителю, досталось непростое время управления ОКР. Сначала это были пандемия и перенос Олимпийских игр в Токио, сейчас — беспрецедентное отстранение российских спортсменов от олимпийского движения. Но, несмотря на все это, Олимпийский комитет России под руководством Станислава Алексеевича инициировал и проводил множество проектов и программ, нацеленных на подготовку олимпийского резерва. Федерация синхронного плавания России тесно сотрудничает с ОКР по разным программам, и во всех направлениях мы чувствуем поддержку своих инициатив. За это хочется выразить слова благодарности лично Станиславу Алексеевичу. Надеюсь, что с приходом нового руководителя мы продолжим тесное сотрудничество в реализации намеченных планов», — заявила Брусникина «РБК Спорт».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета. Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением, с Международным олимпийским комитетом. Очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений, для наших олимпийцев. Многое было сделано, но по объективным причинам, конечно, время кризисное. А в остальном наши спортивные власти уже дальше будут решать», — заявил Песков на брифинге.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

«Сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений. Президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта. Необходимы усиление вертикали управления спортивной отраслью, консолидация стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций. Я благодарю за работу Станислава Алексеевича Позднякова, нашего прославленного олимпийского чемпиона. Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы

«С таких постов обычно не уходят. В непростое время ему выпало президентство ОКР, для неопытного чиновника на тот момент. Я не участвовал в его работе, не следил, но при нем успехи были. Не мне оценивать его работу, но он старался делать ее хорошо. Он спортсмен, многократный олимпийский чемпион. Вырастил дочь олимпийской чемпионкой. Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

«Мы до Позднякова работали, в его время работали и дальше будем. Лично мне он ничем не запомнился. Не знакома с его деятельностью, поэтому не знаю о его вкладе в спорт. Но я бы не стала обвинять в том, что мы не поехали на Олимпиаду. Вряд ли они [МОК] знают, как его зовут. По моему мнению, человек, который возглавит ОКР в дальнейшем, должен знать и любить спорт. А Позднякова не знаю, поэтому не могу так про него сказать», — сказала Тарасова Sport24.

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания

«Олимпийская хартия остается в силе, и ее базовые принципы по-прежнему актуальны. Хочу подчеркнуть, что усилия, необходимые для восстановления этих ценностей, важны не только для нас, но и для всего мира Конечно, это потребует значительных усилий. Уверен, что новый избранный президент будет стремиться реализовать эти задачи. Олимпийские ценности не утратили своей актуальности несмотря на то, что они стали инструментом манипуляции в руках некоторых игроков», — заявил Сальников ТАСС.

Александр Жуков, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР)

«С уважением отношусь к решению Станислава Позднякова. За время работы в ОКР, в сложное для нашего спорта время он очень многое сделал для нашего спорта. Хочу ему пожелать успехов во всех будущих начинаниях. А наш спорт действительно нуждается в консолидации усилий всех федераций, общественных организаций и государства. Нам нужно стараться создавать новые форматы соревнования, новые форматы международных организаций, которые подходили бы не дискриминационно к нашим атлетам. Нужно максимально усилить поддержку со стороны государства как для развития массового спорта, так и для развития спорта высших достижений. Проводить как можно больше соревнований для наших спортсменов, которые не имеют возможности сейчас выступать на международной арене», — заявил Жуков «СЭ».