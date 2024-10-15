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Чернышенко поблагодарил Позднякова за работу на посту главы ОКР

Чернышенко поблагодарил Позднякова за «многолетнее эффективное руководство» ОКР
Вице-премьер отметил, что Поздняков «много лет представлял интересы России в олимпийском движении»
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поблагодарил за работу главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который объявил об уходе с поста.

«Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России
Спорт
Станислав Поздняков

Вице-премьер выразил уверенность, что страна справится со всеми вызовами. По его словам, Россия сейчас «задает тренды в мировом спорте» и создает новые объединения с дружественными странами.

«Считаю, что новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат», — добавил Чернышенко.

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя. Пост главы ОКР Поздняков занимал с 2018 года.

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Дмитрий Чернышенко Станислав Поздняков Олимпийский комитет России (ОКР)
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
Дмитрий Чернышенко фото

Дмитрий Чернышенко

вице-премьер России
20 сентября 1968 года
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