Чернышенко поблагодарил Позднякова за работу на посту главы ОКР

Вице-премьер отметил, что Поздняков «много лет представлял интересы России в олимпийском движении»

Дмитрий Чернышенко (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поблагодарил за работу главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который объявил об уходе с поста.

«Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер выразил уверенность, что страна справится со всеми вызовами. По его словам, Россия сейчас «задает тренды в мировом спорте» и создает новые объединения с дружественными странами.

«Считаю, что новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат», — добавил Чернышенко.

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя. Пост главы ОКР Поздняков занимал с 2018 года.