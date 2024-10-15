Чернышенко поблагодарил Позднякова за работу на посту главы ОКР
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поблагодарил за работу главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который объявил об уходе с поста.
«Он много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении, которое сейчас переживает не лучшие времена», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Вице-премьер выразил уверенность, что страна справится со всеми вызовами. По его словам, Россия сейчас «задает тренды в мировом спорте» и создает новые объединения с дружественными странами.
«Считаю, что новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат», — добавил Чернышенко.
Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя. Пост главы ОКР Поздняков занимал с 2018 года.
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