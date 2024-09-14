Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервью

Нобель Арустамян отметил, что вратарь ЦСКА Илья Помазун и до этого интервью говорил о возможном переходе в «Спартак», поэтому странно, что его отстранили от тренировок с основным составом именно сейчас

Илья Помазун (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Журналист Нобель Арустамян считает странным отстранение от тренировок с основным составом ЦСКА голкипера Илью Помазуна после его интервью. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что ЦСКА отстранил Помазуна. Руководству армейцев не понравилось, что футболист в интервью Арустамяну допустил возможность выступлений за «Спартак».

«Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация, тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку» (Хесуса Медину. — РБК)», — написал Арустамян.

Кроме того, 14 сентября появились сообщения, что «Краснодар» отправил в дубль полузащитника сборной России Никиту Кривцова за несогласованное интервью с Арустамяном.

По словам журналиста, эта информация не соответствует действительности. «Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах, как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом», — добавил Арустамян.