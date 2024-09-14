«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Российской премьер-лиги
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол забил Лусиано Гонду (43-я минута).
Дебютный матч в составе «Зенита» провел Александр Соболев, который перешел в петербургский клуб в конце августа из московского «Спартака». Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 61-минуте.
Гонду стал четвертым игроком «Зенита» в XXI веке, забившим в каждом из своих первых двух матчей в РПЛ (Фатих Текке, Сердар Азмун и Максим Глушенков).
«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Зенит» 21 сентября примет воронежский «Факел», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».
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