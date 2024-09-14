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«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Российской премьер-лиги

«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче восьмого тура РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу «Зениту» принес аргентинец Лусиано Гонду
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Лусиано Гонду (43-я минута).

Дебютный матч в составе «Зенита» провел Александр Соболев, который перешел в петербургский клуб в конце августа из московского «Спартака». Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 61-минуте.

Гонду стал четвертым игроком «Зенита» в XXI веке, забившим в каждом из своих первых двух матчей в РПЛ (Фатих Текке, Сердар Азмун и Максим Глушенков).

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» 21 сентября примет воронежский «Факел», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Зенит Лусиано Гонду
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