«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу «Зениту» принес аргентинец Лусиано Гонду

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Лусиано Гонду (43-я минута).

Дебютный матч в составе «Зенита» провел Александр Соболев, который перешел в петербургский клуб в конце августа из московского «Спартака». Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 61-минуте.

Гонду стал четвертым игроком «Зенита» в XXI веке, забившим в каждом из своих первых двух матчей в РПЛ (Фатих Текке, Сердар Азмун и Максим Глушенков).

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» 21 сентября примет воронежский «Факел», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».