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Эксклюзив

В ФССП заявили, что побудили Нурмагомедова погасить долг по налогам

В ФССП заявили, что побудили Хабиба Нурмагомедова погасить долг по налогам
В ФССП рассказал РБК, что судебные приставы «побудили бывшего чемпиона UFC погасить долг в размере 79,3 млн руб.». 15 августа представитель Нурмагомедова говорил, что вопрос с долгами был урегулирован
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) побудила бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова погасить долг в размере 79,3 млн руб. Об этом РБК заявили в ФССП России.

«В Специализированном отделении судебных приставов по Республике Дагестан Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности. Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции. В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности», — сообщили в ФССП.

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Хабиб Нурмагомедов

ФНС 1 июля арестовала счета бывшего спортсмена. По данным Mash и РЕН ТВ, Нурмагомедов был должен 297 млн руб. На сайте ФНС указывалось отрицательное сальдо 79,2 млн руб. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона. 6 августа стало известно, что приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедов почти на 79,4 млн руб., но имущество на тот момент не арестовывали. 15 августа появилась информация, что Нурмагомедов урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам.

Ризван Магомедов, менеджер Нурмагомедова, заявил, что это была стандартная ситуация, которая могла случиться с любым гражданином. По его словам, это был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 млн руб. и после проверки вышестоящего налогового органа эта сумма со всеми пенями в установленном порядке была оплачена.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Хабиб после завершения спортивной карьеры в 2020 году купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Хабиб Нурмагомедов ФНС налоги
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
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