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ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов не закрыл задолженность перед ФНС, действия по его счетам заблокированы. Mash пишет об аресте счетов из-за долга на ₽297 млн
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн руб., сообщают Mash и «РЕН ТВ».

На сайте ФНС говорится, что операции по счетам Нурмагомедова приостановлены из-за неисполнения требований об уплате задолженностей. Отрицательное сальдо составило 79,2 млн руб.

РБК направил запрос в ФНС России и УФНС Республики Дагестан.

Прежде Mash сообщал о долге Нурмагомедова перед ФНС на 309,7 млн руб. и блокировке налоговой счетов в двух компаниях, которые принадлежат его троюродному брату Умару, — строительной фирме и фермерском хозяйстве. Долг составил 271 руб.

Силовики приехали в школу Нурмагомедова в Махачкале из-за дела о теракте
Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

В конце июня силовики пришли в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале для «оперативно-разыскных мероприятий». Там тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров, был в числе боевиков, которые 23 июня совершили нападения на Дербент и Махачкалу.

Нурмагомедов предложил не считать террориста воспитанником школы, но признал, что тот занимался в ней: «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, и это время, даже полгода не прошло». «В пяти минутах от моего дома людей убивали. И как это может быть нормальным?» — прокомментировал он нападения боевиков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Яна Баширова
Хабиб Нурмагомедов ФНС арест счетов
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