 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Менеджер Нурмагомедова назвал раздутой историю с долгами по налогам

Менеджер Хабиба Нурмагомедова назвал раздутой историю с долгами по налогам
Ризван Магомедов заявил, что это была стандартная ситуация, которая могла случиться с любым гражданином. По его словам, после проверки вышестоящего налогового органа все долги были выплачены в установленном порядке
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ризван Магомедов, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил «Матч ТВ», что история с долгами по налогам Хабиба была раздута СМИ.

1 июля ФНС арестовала счета бывшего спортсмена. По данным Mash и РЕН ТВ, Нурмагомедов был должен 297 млн руб. На сайте ФНС указывалось отрицательное сальдо 79,2 млн руб. 15 августа стало известно, что Нурмагомедов урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам.

«Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», — сказал Магомедов.

Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с долгами по налогам
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

По его словам, речь никогда не шла о неуплате или избегании выплат налогов. «Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму», — добавил он.

Магомедов отметил, что это был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 млн руб. «Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое, но, опять-таки, благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке», — заявил менеджер Нурмагомедова.

Хабиб после завершения спортивной карьеры в 2020 году купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хабиб Нурмагомедов ФНС Долги
Материалы по теме
Приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедова в ₽79,4 млн
Общество
Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММА
Спорт
Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
Минфин уточнил правила софинансирования программы долгосрочных сбереженийИнвестиции, 13:18
Бойцы ВСУ до марша в Курскую область обучались городским боям в БританииПолитика, 13:16
В Белоруссии заявили о вероятных «пакостях» со стороны УкраиныПолитика, 13:10
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 13:10
Минобороны сообщило о контроле над Сергеевкой в ДНРПолитика, 13:09
Медиапривычки поколения Z: исследователи выяснили, как покупают зумерыPro, 13:09
Блэкаут во Владивостоке. Видео очевидцевОбщество, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сын Алибасова опроверг ухудшение здоровья отцаОбщество, 13:03
ФСБ задержала жителя Омска за прошлогодний комментарий в TelegramПолитика, 12:59
Ракова рассказала о спасении пациентки с осложненным раком почкиГород, 12:57
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 12:56
МВФ предложил повысить цену на электроэнергию для майнеров на 85%Крипто, 12:55
В Армении пообещали внести правки в учебник истории после критики РоссииПолитика, 12:46
Дмитрий Саймс заявил об отсутствии уведомления ФБР об обысках в его домеПолитика, 12:42