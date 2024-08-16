Менеджер Нурмагомедова назвал раздутой историю с долгами по налогам

Ризван Магомедов заявил, что это была стандартная ситуация, которая могла случиться с любым гражданином. По его словам, после проверки вышестоящего налогового органа все долги были выплачены в установленном порядке

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ризван Магомедов, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил «Матч ТВ», что история с долгами по налогам Хабиба была раздута СМИ.

1 июля ФНС арестовала счета бывшего спортсмена. По данным Mash и РЕН ТВ, Нурмагомедов был должен 297 млн руб. На сайте ФНС указывалось отрицательное сальдо 79,2 млн руб. 15 августа стало известно, что Нурмагомедов урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам.

«Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», — сказал Магомедов.

По его словам, речь никогда не шла о неуплате или избегании выплат налогов. «Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму», — добавил он.

Магомедов отметил, что это был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 млн руб. «Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое, но, опять-таки, благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке», — заявил менеджер Нурмагомедова.

Хабиб после завершения спортивной карьеры в 2020 году купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.