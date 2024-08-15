Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с долгами с ФНС Дагестана

Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с долгами по налогам

6 августа приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедова перед налоговиками на ₽79,4 млн. Представитель спортсмена сообщил, что Нурмагомедов обжаловал решение и «урегулировал ситуацию»

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам с управлением Федеральной налоговой службы по Дагестану, сообщил ТАСС представитель Нурмагомедова.

«Хабиб обжаловал решение в вышестоящих органах, предоставил все требуемые документы, которые не имел возможности предоставить ранее. Ситуация с долгом урегулирована», — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» и телеграм-канал Mash сообщили, что Нурмагомедов закрыл долги по налогам.

1 июля ФНС арестовала счета бывшего спортсмена. По данным Mash и РЕН ТВ, Нурмагомедов был должен 297 млн руб. На сайте ФНС указывалось отрицательное сальдо 79,2 млн руб.

23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона. 6 августа стало известно, что приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедов почти на 79,4 млн руб., но имущество на тот момент не арестовывали.

РБК направил запрос в ФНС России, ФСПП России.

Нурмагомедов после завершения спортивной карьеры в 2020 году купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.