Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с долгами по налогам
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам с управлением Федеральной налоговой службы по Дагестану, сообщил ТАСС представитель Нурмагомедова.
«Хабиб обжаловал решение в вышестоящих органах, предоставил все требуемые документы, которые не имел возможности предоставить ранее. Ситуация с долгом урегулирована», — сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» и телеграм-канал Mash сообщили, что Нурмагомедов закрыл долги по налогам.
1 июля ФНС арестовала счета бывшего спортсмена. По данным Mash и РЕН ТВ, Нурмагомедов был должен 297 млн руб. На сайте ФНС указывалось отрицательное сальдо 79,2 млн руб.
23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона. 6 августа стало известно, что приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедов почти на 79,4 млн руб., но имущество на тот момент не арестовывали.
РБК направил запрос в ФНС России, ФСПП России.
Нурмагомедов после завершения спортивной карьеры в 2020 году купил промоушен (Eagle FC), занимается бизнесом, тренирует бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.
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