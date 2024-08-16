Экс-голкипер «Динамо» Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал «Матч ТВ», что у него есть предложения из Саудовской Аравии.
«Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт», — сказал 37-летний Шунин.
По словам Шунина, также был интерес от нескольких клубов из России и других стран. «Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну», — добавил вратарь.
«Динамо» 1 июля объявило об уходе Шунина после завершения контракта. Он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет. В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).
Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).
В сборной России Шунин провел 15 матчей.
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