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Экс-голкипер «Динамо» Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии

Антон Шунин рассказал о предложениях от клубов из Саудовской Аравии
Футболист сообщил, что от одного предложения он отказался, а по второму вопрос еще открыт
Антон Шунин
Антон Шунин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал «Матч ТВ», что у него есть предложения из Саудовской Аравии.

«Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт», — сказал 37-летний Шунин.

По словам Шунина, также был интерес от нескольких клубов из России и других стран. «Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну», — добавил вратарь.

Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Спорт
Антон Шунин

«Динамо» 1 июля объявило об уходе Шунина после завершения контракта. Он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет. В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).

В сборной России Шунин провел 15 матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Антон Шунин Саудовская Аравия
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