«Динамо»: вратарь Антон Шунин покинул клуб в связи с истечением контракта

Вратарь Антон Шунин покинул «Динамо» после 30 лет в клубе

Антон Шунин является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет, став вторым в истории «бело-голубых» по числу сыгранных матчей и по числу игр на ноль

Антон Шунин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Вратарь Антон Шунин покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта, сообщила пресс-служба клуба.

Шунину 37 лет, он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет.

В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).

В сборной России Шунин провел 15 матчей.

«Бело-голубые» в прошлом сезоне заняли третье место в РПЛ, упустив шанс стать чемпионами в последнем туре.

18 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером сборной России Андреем Луневым, который в прошлом сезоне играл за азербайджанский «Карабах».