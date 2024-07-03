 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Шунин обратился к болельщикам «Динамо»: я динамовец с первого до последнего дня
Голкипер, который покинул «Динамо» после 30 лет в клубе, заявил, что является динамовцем с первого и до последнего дня
Антон Шунин
Антон Шунин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Голкипер Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба в связи с завершением контракта. Его обращение было опубликовано в телеграм-канале московского клуба.

«Сегодня наступил тот день, когда я говорю: «До свидания». С семи лет я в одном клубе. Всю жизнь уже на протяжении 30 лет я играл за наш великий клуб. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы поддерживали нас в разные времена: и когда мы выигрывали, и когда проигрывали», — сказал 37-летний Шунин.

По словам голкипера, он «динамовец с первого и до последнего дня».

Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо»
Спорт
Антон Шунин

«Динамо» 1 июля объявило об уходе Шунина после завершения контракта. Он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет.

В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Антон Шунин
Материалы по теме
Вратарь Антон Шунин покинул «Динамо» после 30 лет в клубе
Спорт
«Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче
Спорт
Экс-капитан «Спартака» завершил карьеру и стал тренером «Динамо»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore после скандала Спорт, 14:57
Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворитов в четвертьфиналах Евро Спорт, 14:56
Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене Общество, 14:55
В Израиле мужчина ранил ножом двух человек в ТЦ Общество, 14:55
Стала известна возможная причина смерти крановщика на стройке ЖК в Москве Общество, 14:43
Страховщики предложили штрафовать водителей каждый день за езду без ОСАГО Общество, 14:38
Умер посол России в Алжире Политика, 14:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дерипаска предложил освоить новые рынки «дальше, чем Китай» Экономика, 14:35
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:33
Московская биржа расширила линейку опционов на российские акции Инвестиции, 14:25
В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков на матче Евро Спорт, 14:22
Сыновья священника на суде отвергли обвинения в терроризме и госизмене Политика, 14:10
Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба Спорт, 14:08
На границе Киргизии задержали 11 нелегальных мигрантов Общество, 14:07