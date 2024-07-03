Шунин обратился к болельщикам «Динамо»: я динамовец с первого до последнего дня

Голкипер, который покинул «Динамо» после 30 лет в клубе, заявил, что является динамовцем с первого и до последнего дня

Антон Шунин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Голкипер Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба в связи с завершением контракта. Его обращение было опубликовано в телеграм-канале московского клуба.

«Сегодня наступил тот день, когда я говорю: «До свидания». С семи лет я в одном клубе. Всю жизнь уже на протяжении 30 лет я играл за наш великий клуб. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы поддерживали нас в разные времена: и когда мы выигрывали, и когда проигрывали», — сказал 37-летний Шунин.

По словам голкипера, он «динамовец с первого и до последнего дня».

«Динамо» 1 июля объявило об уходе Шунина после завершения контракта. Он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет.

В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).

Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).