Установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале
Личности двоих напавших на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале установлены. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана.
«В настоящее время личности обоих подозреваемых установлены. Полицейскими принимаются меры к их задержанию», — говорится в сообщении.
Стрельба из травматического оружия произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева, после того как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.
В МВД сообщили, что, по предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым.
Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, ему серьезно повредили руку. Хизриев перенес операцию, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказание — до 10 лет лишения свободы).
На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.
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