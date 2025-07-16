 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале

МВД: установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале
В МВД сообщили, что принимаются меры к их задержанию. Тимур Хизриев получил множественные ранения после стрельбы из травматического оружия в Махачкале и перенес операцию
Тимур Хизриев
Тимур Хизриев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Личности двоих напавших на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале установлены. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана.

«В настоящее время личности обоих подозреваемых установлены. Полицейскими принимаются меры к их задержанию», — говорится в сообщении.

Стрельба из травматического оружия произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева, после того как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.

В Махачкале расстреляли чемпиона PFL. Чем известен боец MMA Тимур Хизриев
Спорт
Боец ММА Тимур&nbsp;Хизриев

В МВД сообщили, что, по предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым.

Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, ему серьезно повредили руку. Хизриев перенес операцию, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказание — до 10 лет лишения свободы).

На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) МВД Тимур Хизриев Дагестан Махачкала нападание
Материалы по теме
Бойцу ММА Хизриеву серьезно повредили руку в результате нападения
Спорт
Уголовное дело заведено после стрельбы в бойца ММА Хизриева
Общество
В МВД назвали мотив нападения на бойца MMA Хизриева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Российская теннисистка проиграла матч на турнире в Риме, ведя 7:6, 5:0 Спорт, 15:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Рада отправила правительство Украины в отставку⁠ Политика, 15:13
Суд отклонил апелляцию преемника Старовойта в губернаторах Политика, 15:08
Мурашко сообщил о повышении среднего возраста материнства в России Общество, 15:05
Пашинян заявил о нежелании конфликта с Россией из-за телеканалов Политика, 14:57
«Барселона» получит €44 млн от одной из беднейших стран мира Спорт, 14:54
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Главного соперника Эрдогана отправили в тюрьму Политика, 14:50
Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний Спорт, 14:46
Какой получилась выставка «Красная Москва» в Центре «Зотов» Стиль, 14:38
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В России создали айтрекинг-систему анализа внимания к рекламному контенту Отрасли, 14:24
Чемпион РПЛ «Краснодар» продал сербского легионера в «Крылья Советов» Спорт, 14:24
Сыгравший Стрельцова актер представил новую игровую форму «Спартака» Спорт, 14:22