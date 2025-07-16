МВД: установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале

Установлены личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале

В МВД сообщили, что принимаются меры к их задержанию. Тимур Хизриев получил множественные ранения после стрельбы из травматического оружия в Махачкале и перенес операцию

Тимур Хизриев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Личности двоих напавших на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале установлены. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана.

«В настоящее время личности обоих подозреваемых установлены. Полицейскими принимаются меры к их задержанию», — говорится в сообщении.

Стрельба из травматического оружия произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева, после того как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.

В МВД сообщили, что, по предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым.

Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, ему серьезно повредили руку. Хизриев перенес операцию, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказание — до 10 лет лишения свободы).

На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.