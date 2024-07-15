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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Вяльбе назвала убожеством предстоящую Олимпиаду в Париже

Вяльбе: «Не собираюсь смотреть Игры в Париже, это не Олимпиада, а убожество»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
О планах показывать Олимпиаду в России не сообщил никто из основных вещателей. Елена Вяльбе заявила, что не будет следить даже за немногими допущенными на Игры россиянами
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «РИА Новости», что будет правильным не показывать предстоящие Олимпийские игры в России.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — сказала Вяльбе.

Она добавила, что не осуждает никого из тех спортсменов, кто согласился выступить в Париже в нейтральном статусе.

В конце июня Вяльбе назвала неправильным большое количество трансляций футбольного Евро-2024, на котором не было сборной России.

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Спорт
Елена Вяльбе

В феврале источники РБК сообщали, что Олимпиаду в Париже не покажут «Первый канал» и ВГТРК. В начале июня первый замгенпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков сообщил РБК, что канал направил предложение по покупке прав на трансляцию правообладателю — «Телеспорт Груп», но решения на тот момент не было. В пресс-службе Okko сообщили РБК, что не планируют приобретать права на трансляцию, аналогичный ответ по поводу показа Игр дали Sports.ru в пресс-службе VK Video.

РБК ранее обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала», ВГТРК, направил запрос в пресс-службу «Матч ТВ».

Пока на Игры в Париже из россиян получили допуск и дали согласие выступить три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

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