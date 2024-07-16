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Евро-2024 ,  
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УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

Шесть футболистов сборной Испании вошли в символическую сборную Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
В нее попали шесть игроков сборной Испании, два француза, англичанин, швейцарец и немец
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Шесть испанцев попали в символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Майк Меньян (Франция);

защитники — Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Вильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

полузащитники — Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);

нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Лучшим футболистом турнира был признан Родри, лучшим молодым игроком — 17-летний Ямаль.

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Ямаль Ламин

13 июля 2007 года
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