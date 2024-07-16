УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024
Шесть испанцев попали в символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь — Майк Меньян (Франция);
защитники — Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Вильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
полузащитники — Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);
нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).
Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.
Лучшим футболистом турнира был признан Родри, лучшим молодым игроком — 17-летний Ямаль.
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