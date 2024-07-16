Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на провокации испанцев после победы на Евро-2024

Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на празднование испанцами победы на Евро

В ходе уличных празднований после победы на чемпионате Европы футболисты испанской сборной неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания»

Игроки сборной Испании (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) подаст официальную жалобу в УЕФА после высказываний игроков сборной Испании на праздновании победы на Евро-2024. Об этом сообщается на сайте организации.

«GFA отметила крайне провокационный и оскорбительный характер празднования победы сборной Испании на Евро-2024. Сегодня утром в GFA совещались относительно подачи жалобы в руководящий орган европейского футбола, УЕФА, в отношении неприемлемых скандирований и песен, касающихся Гибралтара, которые исполняли игроки сборной Испании. В футболе нет места такому поведению», — говорится в сообщении.

Во время чемпионского парада в Мадриде в честь победы сборной на Евро испанские футболисты неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания». В частности, это делали Родри, Ламин Ямаль и капитан команды Альваро Мората. Родри, признанный лучшим игроком Евро-2024, выступает за английский «Манчестер Сити».

Гибралтар — британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова. Она была официально закреплена за Великобританией в 1713 году в ходе Войны за испанское наследство, которая шла с 1701 по 1714 год. Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.