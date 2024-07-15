 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Главные сюрпризы и разочарования чемпионата Европы по футболу

Сюжет
Евро-2024
Чемпионат Европы закончился не просто победой Испании: эта команда впервые в истории турнира одержала во всех матчах победу. Кто стал открытием турнира, а кто разочаровал — в материале «РБК Спорт»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Saren Stache / Global look press)

Главные разочарования

Криштиану Роналду (Португалия). Великий португалец не смог показать свою лучшую игру, и его команда вылетела на стадии 1/4 финала. Результативность и влияние игрока на команду были ниже ожидаемого уровня. За весь турнир он не забил ни одного мяча с игры. Более того, в матче против сборной Словении не реализовал пенальти. За весь турнир Роналду нанес 23 удара, но ни один не закончился взятием ворот.

Гарри Кейн (Англия). Капитан сборной Англии не смог стабильно забивать и вести команду к победам. Его выступления были недостаточно убедительными, а главный тренер команды Гарет Саутгейт часто менял своего капитана задолго до завершения матча. Кейн, хоть и забил три мяча, не смог отличиться в нужный момент, в том числе в финале турнира.

Антуан Гризманн (Франция). Футболист не смог показать той игры, какой обычно от него ждут. На протяжении долгих лет он сочетал умение забивать и отдавать голевые передачи. Однако на этом турнире оба этих показателя были равны нулю. Да и в целом сборная Франции не выглядела командой, которая могла взять чемпионство.

Сборная Бельгии. Команда, которой еще и не повезло. Несмотря на высокие ожидания и сильный состав в лице Кеина де Брейне и Ромелу Лукаку, она не смогла продемонстрировать свои лучшие качества, остановившись на стадии 1/8 финала. На послематчевой пресс-конференции, после вылета от французов, один из журналистов спросил де Брейне: «Каково это, что ваше «золотое поколение» так и не дошло до финала?»

«Что за «золотое поколение»? Хотите сказать, у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Хорошо, спасибо», — ответил 33-летний футболист и покинул пресс-конференцию. А на выходе бросил: «Глупость!»

Сборная Италии. Команда, еще три года назад обыгрывавшая Англию в финале, на этом турнире выглядела неважно. Итальянцы сумели победить только в одном матче — против Албании, а против Хорватии сумели спасти ничью в добавленное арбитром время. Причем этот гол соорудил защитник Риккардо Калафьори, прошедший все поле и отдавший пас на Маттиа Дзакканьи. А в 1/8 финала турнира итальянцев обыграли швейцарцы — 2:0.

Сборная Франции. Одна из самых успешных команд последних десяти лет на этом турнире выглядела весьма невзрачно. В атаке царил хаос, а лидеры Мбаппе, Гризманн и Камавинга не смогли показать свой уровень. Более того, команда сумела пройти в полуфинал турнира c двумя автоголами и одним забитым пенальти. Для сравнения, на прошлом Евро французы в четырех матчах забили семь мячей.

Открытия

Ламин Ямаль (Испания). Уникальный юноша, который стал одним из главных героев турнира. За эти несколько недель он оказался самым молодым игроком матча Евро, а также самым молодым автором гола и голевой передачи. В итоге парень, справивший 17-летие за день до финала, стал лучшим по количеству голевых передач на турнире.

Георгий Мамардашвили (Грузия). Очевидно, что одним из главных творцов успеха грузинской команды был ее вратарь. Он совершил 21 сейв за три матча группового этапа — повторение рекорда латвийца Александра Колинько на Евро-2004. Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев говорил «РБК Спорт», что вратаря ждет большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его.

Дани Ольмо и Нико Уильямс (Испания). Первый начинал турнир в качестве резервиста, выходя на замену. А потом после травмы Педри стал игроком основы и одним из шести бомбардиров Евро. Что касается Уильямса, его игра не могла не восхищать, в том числе в финале против англичан. Он стал автором классного гола, который вывел испанцев вперед. В свои 22 года он не выпал из игры ни в одном из матчей.

Сборная Грузии. На своем первом крупном международном турнире команда сумела выйти из сложной группы, в решающем матче обыграв Португалию — 2:0. При этом команда Роналду не проигрывала с чемпионата мира-2022. И пусть грузины потерпели поражение в 1/8 финала от испанцев, они по праву стали одним из главных открытий турнира. А форвард Жорж Микаутадзе с тремя голами вошел в число лучших бомбардиров Евро-2024.

Сборная Турции. Команда показала, что в ее распоряжении два молодых футболиста высокого уровня — Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса». При поддержке опытных Хакана Чалханоглу и Мериха Демирала они сумели сенсационно дойти до 1/4 финала. Команда могла и выйти в полуфинал, но в четвертьфинале турки не смогли удержать победу над голландцами и пройти дальше.

Отдельная графа

Автоголы. Эту часть нельзя отнести к сюрпризам или разочарованиям, но не отметить тоже нельзя. Лучшим бомбардиром турнира стал автогол с показателем десять мячей. Рекордное количество мячей в свои ворота — 11 — было забито на Евро-2020.

14 июня. Германия — Шотландия (5:1), Антонио Рюдигер, 87-я минута
17 июня. Австрия — Франция (0:1), Максимилиан Вёбер, 38-я минута
18 июня. Португалия — Чехия (2:1), Робин Гранач, 69-я минута
19 июня. Хорватия — Албания (2:2), Клаус Гьясула, 76-я минута
20 июня. Испания — Италия (1:0), Риккардо Калафьори, 50-я минута
22 июня. Турция — Португалия (0:2), Самет Акайдын, 28-я минута
25 июня. Нидерланды — Австрия (2:3), Донни Мален, 6-я минута
30 июня. Испания — Грузия (4:1), Робен ле Норман, 18-я минута
1 июля. Франция — Бельгия (1:0), Ян Вертонген, 85-я минута
6 июля. Нидерланды — Турция (2:1), Мерт Мюлдюр, 76-я минута

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Гарри Кейн Ламин Ямаль сборная Италии по футболу сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Георгий Мамардашвили ...
Материалы по теме
Рекордная победа Испании. Что произошло в последний день Евро
Спорт
В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024
Общество
Тренер сборной Англии отказался говорить об отставке после финала Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 16:17
Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов Общество, 16:11
Острые «кики» — мягкие «буба»: что это за эффект Pro, 16:10
Дженерики и биоаналоги: что нужно знать о фарминдустрии Индии Отрасли, 16:05
«Спартак» одержал разгромную победу в последнем предсезонном матче Спорт, 16:05
Суд отпустил генерала Попова под домашний арест Политика, 16:05
Умер актер и режиссер «Дальнобойщиков» Юрий Кузьменко Общество, 16:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Финам» сохранил доступ к лире, ограничив маржинальные сделки с ней Инвестиции, 16:02
Путин по видеосвязи запустил три металлургических производства в регионах Общество, 15:43
Глава «Нафтогаза» отказался вести переговоры о транзите с «Газпромом» Политика, 15:41
Bloomberg узнал о возвращении Воложа на пост главы Yandex N.V. Бизнес, 15:30
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 15:29
Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест Политика, 15:26
Карл III отправил письмо Трампу после покушения на него Политика, 15:20