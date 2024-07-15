Главные сюрпризы и разочарования чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы закончился не просто победой Испании: эта команда впервые в истории турнира одержала во всех матчах победу. Кто стал открытием турнира, а кто разочаровал — в материале «РБК Спорт»

Криштиану Роналду (Фото: Saren Stache / Global look press)

Главные разочарования

Криштиану Роналду (Португалия). Великий португалец не смог показать свою лучшую игру, и его команда вылетела на стадии 1/4 финала. Результативность и влияние игрока на команду были ниже ожидаемого уровня. За весь турнир он не забил ни одного мяча с игры. Более того, в матче против сборной Словении не реализовал пенальти. За весь турнир Роналду нанес 23 удара, но ни один не закончился взятием ворот.

Гарри Кейн (Англия). Капитан сборной Англии не смог стабильно забивать и вести команду к победам. Его выступления были недостаточно убедительными, а главный тренер команды Гарет Саутгейт часто менял своего капитана задолго до завершения матча. Кейн, хоть и забил три мяча, не смог отличиться в нужный момент, в том числе в финале турнира.

Антуан Гризманн (Франция). Футболист не смог показать той игры, какой обычно от него ждут. На протяжении долгих лет он сочетал умение забивать и отдавать голевые передачи. Однако на этом турнире оба этих показателя были равны нулю. Да и в целом сборная Франции не выглядела командой, которая могла взять чемпионство.

Сборная Бельгии. Команда, которой еще и не повезло. Несмотря на высокие ожидания и сильный состав в лице Кеина де Брейне и Ромелу Лукаку, она не смогла продемонстрировать свои лучшие качества, остановившись на стадии 1/8 финала. На послематчевой пресс-конференции, после вылета от французов, один из журналистов спросил де Брейне: «Каково это, что ваше «золотое поколение» так и не дошло до финала?»

«Что за «золотое поколение»? Хотите сказать, у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Хорошо, спасибо», — ответил 33-летний футболист и покинул пресс-конференцию. А на выходе бросил: «Глупость!»

Сборная Италии. Команда, еще три года назад обыгрывавшая Англию в финале, на этом турнире выглядела неважно. Итальянцы сумели победить только в одном матче — против Албании, а против Хорватии сумели спасти ничью в добавленное арбитром время. Причем этот гол соорудил защитник Риккардо Калафьори, прошедший все поле и отдавший пас на Маттиа Дзакканьи. А в 1/8 финала турнира итальянцев обыграли швейцарцы — 2:0.

Сборная Франции. Одна из самых успешных команд последних десяти лет на этом турнире выглядела весьма невзрачно. В атаке царил хаос, а лидеры Мбаппе, Гризманн и Камавинга не смогли показать свой уровень. Более того, команда сумела пройти в полуфинал турнира c двумя автоголами и одним забитым пенальти. Для сравнения, на прошлом Евро французы в четырех матчах забили семь мячей.

Открытия

Ламин Ямаль (Испания). Уникальный юноша, который стал одним из главных героев турнира. За эти несколько недель он оказался самым молодым игроком матча Евро, а также самым молодым автором гола и голевой передачи. В итоге парень, справивший 17-летие за день до финала, стал лучшим по количеству голевых передач на турнире.

Георгий Мамардашвили (Грузия). Очевидно, что одним из главных творцов успеха грузинской команды был ее вратарь. Он совершил 21 сейв за три матча группового этапа — повторение рекорда латвийца Александра Колинько на Евро-2004. Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев говорил «РБК Спорт», что вратаря ждет большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его.

Дани Ольмо и Нико Уильямс (Испания). Первый начинал турнир в качестве резервиста, выходя на замену. А потом после травмы Педри стал игроком основы и одним из шести бомбардиров Евро. Что касается Уильямса, его игра не могла не восхищать, в том числе в финале против англичан. Он стал автором классного гола, который вывел испанцев вперед. В свои 22 года он не выпал из игры ни в одном из матчей.

Сборная Грузии. На своем первом крупном международном турнире команда сумела выйти из сложной группы, в решающем матче обыграв Португалию — 2:0. При этом команда Роналду не проигрывала с чемпионата мира-2022. И пусть грузины потерпели поражение в 1/8 финала от испанцев, они по праву стали одним из главных открытий турнира. А форвард Жорж Микаутадзе с тремя голами вошел в число лучших бомбардиров Евро-2024.

Сборная Турции. Команда показала, что в ее распоряжении два молодых футболиста высокого уровня — Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса». При поддержке опытных Хакана Чалханоглу и Мериха Демирала они сумели сенсационно дойти до 1/4 финала. Команда могла и выйти в полуфинал, но в четвертьфинале турки не смогли удержать победу над голландцами и пройти дальше.

Отдельная графа

Автоголы. Эту часть нельзя отнести к сюрпризам или разочарованиям, но не отметить тоже нельзя. Лучшим бомбардиром турнира стал автогол с показателем десять мячей. Рекордное количество мячей в свои ворота — 11 — было забито на Евро-2020.

14 июня. Германия — Шотландия (5:1), Антонио Рюдигер, 87-я минута

17 июня. Австрия — Франция (0:1), Максимилиан Вёбер, 38-я минута

18 июня. Португалия — Чехия (2:1), Робин Гранач, 69-я минута

19 июня. Хорватия — Албания (2:2), Клаус Гьясула, 76-я минута

20 июня. Испания — Италия (1:0), Риккардо Калафьори, 50-я минута

22 июня. Турция — Португалия (0:2), Самет Акайдын, 28-я минута

25 июня. Нидерланды — Австрия (2:3), Донни Мален, 6-я минута

30 июня. Испания — Грузия (4:1), Робен ле Норман, 18-я минута

1 июля. Франция — Бельгия (1:0), Ян Вертонген, 85-я минута

6 июля. Нидерланды — Турция (2:1), Мерт Мюлдюр, 76-я минута