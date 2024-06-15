Российский флаг и рекорды Германии. Фоторепортаж матча открытия Евро

В среду сборная Германия разгромно победила команду Шотландии в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Футболисты сборной Германии (Фото: Reuters)

В пятницу, 14 июня, в Мюнхене состоялся матч открытия чемпионата Европы по футболу, в котором встретились самые возрастные команды — Германии и Шотландии.

Фото: Reuters

Хозяева считались явными фаворитами. Однако статистика говорила не в пользу Германии, которая одержала одну победу в последних пяти играх в Мюнхене.

Ранее сборные дважды встречались в финальных раундах Евро, оба раза побеждали немцы. Однако предыдущая их игра на Евро случилась в 1992 году.

До этой игры команды не встречались с квалификации Евро-2016. Германия лишь раз не смогла одолеть Шотландию. В квалификации ЧМ-2006 команды сыграли вничью. Практически во всех играх Германия победила с разницей в мяч. Только на Евро-1992 Германия завершила встречу с большим перевесом — 2:0.

Фото: Reuters

Перед игрой состоялась красочная церемония открытия, во время которой группы OneRepublic, Meduza и певица Leony исполнили композицию Fire — гимн Евро-2024.

Фото: Reuters

Перед матчем также почтили память легенды футбола немца Франца Беккенбауэра. В церемонии приняла участие семья бывшего капитана и тренера сборной Германии. На фото — жена легенды футбола Хайди стоит с кубком чемпиона Европы.

Фото: Reuters

Наставник Германии Юлиан Нагельсман в возрасте 36 лет и 327 дней стал самым молодым главным тренером в истории чемпионатов Европы по футболу. Нагельсман превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

Фото: Reuters

Уже на 10-й минуте полузащитник сборной Германии Флориан Вирц открыл счет.

Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро, забив в 21 год и 42 дня. Он также стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы.

Фото: Reuters

А через пять минут Джамал Мусиала удвоил преимущество Германии — 2:0. Впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную.

Фото: Reuters

Радостное настроение шотландских болельщиков быстро сошло на нет. К 20-й минуте счет мог быть уже 3:0, но судья отменил решение поставить пенальти. Это решение не принесло оптимизма в ряды шотландцев, поскольку хозяева продолжали атаковать.

Фото: Reuters

В конце первого тайма при счете 2:0 в ворота гостей назначили пенальти. Шотландский защитник Райан Портеус кинулся прямыми ногами в хавбека сборной Германии Илкая Гюндогана, за что получил красную карточку.

Кай Хаверц реализовал пенальти — 3:0. И все вопросы о победителе были окончательно сняты.

Фото: Reuters

За воротами на трибунах стояли болельщики с российскими флагами, на одном из которых было написано «Белгород».

Фото: Reuters

После перерыва в сборной Германии начали массово производиться замены. Немецкий форвард Никлас Фюллькруг забил гол спустя пять минут после выхода на замену. Он послал мяч в сетку ударом со средней дистанции со скоростью 110 км/ч. Спустя семь минут Фюллькруг забил еще один мяч, но судья отменил гол из-за офсайда.

Фото: Reuters

Шотландцы на 87-й минуте первым же ударом размочили счет. После удара Скотта Маккенны мяч от головы защитника Германии Антонио Рюдегера влетел в ворота Нойера. В итоге на счету Рюдигера автогол.

Это привело в восторг шотландских болельщиков.

Фото: Reuters

Однако спустя пять минут вышедший на замену полузащитник сборной Германии Эмре Джан ответил голом и поставил окончательную точку в матче.

Фото: Reuters

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа в истории сборной Германии на Евро.

Фото: Reuters

По воротам голкипера сборной Германии Мануэля Нойера не было нанесено ни одного удара в створ, поскольку приведший к автоголу рикошет не учитывается в этом качестве. Нойер был признан одним из худших игроков всего матча, поскольку практически не вступал в игру.

В этой игре Нойер установил рекорд сборной Германии на крупных турнирах: он в 35-й раз вышел в стартовом составе. Среди европейских футболистов больше матчей на чемпионатах мира и Европы провели португалец Криштиану Роналду (43) и итальянец Паоло Мальдини (36).

Также Нойер стал вторым европейским голкипером в истории, который сыграл на восьми крупных турнирах. Единственным, кому ранее это удалось, является итальянец Джанлуилджи Буффон.