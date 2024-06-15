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Евро-2024 ,  
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Фанаты вывесили российские флаги на матче открытия Евро

Фанаты вывесили флаги России на матче открытия Евро между Германией и Шотландией
Сюжет
Евро-2024
На одном из флагов было написано «Белгород»
Болельщики сборной России по футболу
Болельщики сборной России по футболу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро между сборными Германии и Шотландии. Игра прошла в Мюнхене и завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В конце первого тайма при счете 2:0 в ворота сборной Шотландии пробили пенальти. Во время видеоповтора нарушения шотландского защитника Райана Портеуса на хавбеке сборной Германии Илкае Гюндогане в кадр попали два российских флага. Их также можно разглядеть перед исполнением 11-метрового удара Каем Хаверцом. На одном из флагов было написано «Белгород».

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Фото:Alexander Hassenstein/Getty Images

Сборная России по футболу исключена из международных турниров, поэтому не смогла участвовать в квалификации чемпионата Европы. Однако УЕФА официально не объявляло о запрете на пронос флага на стадионы. В то же время флаги России, Израиля и Палестины запрещены в некоторых фан-зонах, которые находятся в городах Евро.

Ранее флаги сборной России запретили к проносу на Олимпиаде 2024 года в Париже и чемпионате мира в Чехии.

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Теги
Евро-2024 Футбол сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная России по футболу УЕФА

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