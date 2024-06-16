Кириченко: наконец мне перестанут задавать вопросы про самый быстрый гол Евро

Кириченко обрадовался побитию его рекорда по быстроте гола на Евро

Албанец Недим Байрами накануне забил итальянцам на 23-й секунде и улучшил достижение бывшего форварда сборной России. По словам Кириченко, он удивлен, что его рекорд продержался 20 лет

Дмитрий Кириченко (Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что рад, что его рекорд по самому быстрому голу в истории чемпионатов Европы был наконец побит. Об этом он сказал «Матч ТВ».

Накануне в матче группового этапа Евро-2024 албанский форвард Недим Байрами забил в ворота сборной Италии на 23-й секунде. Он улучшил достижение Кириченко, который в 2004-м поразил ворота команды Греции на 67‑й секунде.

«Конечно, мне не обидно. Только рад за Албанию! Наконец‑то мне перестанут задавать вопросы про самый быстрый гол. Теперь об этом будут спрашивать другого парня», — сказал Кириченко.

По словам Кириченко, он удивлен, что рекорд продержался 20 лет. «Но могу поздравить Албанию. В целом это мог быть кто угодно», — заключил экс-футболист сборной России.

Этот гол Байрами в итоге не спас Албанию от поражения в матче с итальянцами со счетом 1:2. Следующий матч обе команды проведут 20 июня: итальянцы сыграют с испанцами в Гельзенкирхене, а албанцы — с хорватами в Гамбурге.