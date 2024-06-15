Италия обыграла Албанию после пропущенного самого быстрого гола на Евро

В составе Албании полузащитник Недим Байрами на 21-й секунде забил самый быстрый гол в истории Евро, побив рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко в матче 2004 года с командой Грецией

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Сборная Италии обыграла команду Албании со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата Европы.

У итальянцев забили Алессандро Бастони (11-я минута), Николо Барелла (16). В составе Албании полузащитник Недим Байрами на 21-й секунде забил самый быстрый гол в истории Евро, побив рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко в матче 2004 года с командой Грецией.

Сборные Албании и Италии впервые в истории Евро забили три гола в первые 16 минут матча. Ранее самые быстрые три мяча были забиты за 18 минут в матче Исландия — Англия в 2016 году.

Барелла забил свой 10-й гол за сборную Италии. Он является лучшим бомбардиром среди нынешнего состава сборной Италии.

Защитник «Локомотива» Марио Митай дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной Албании. Также в составе албанской команды нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который начал встречу на скамейке запасных.

Следующий матч обе команды проведут 20 июня: итальянцы сыграют с испанцами в Гельзенкирхен, а албанцы — с хорватами в Гамбурге.