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Евро-2024 ,  
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Италия обыграла Албанию после пропущенного самого быстрого гола на Евро

Сюжет
Евро-2024
В составе Албании полузащитник Недим Байрами на 21-й секунде забил самый быстрый гол в истории Евро, побив рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко в матче 2004 года с командой Грецией
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Италии обыграла команду Албании со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата Европы.

У итальянцев забили Алессандро Бастони (11-я минута), Николо Барелла (16). В составе Албании полузащитник Недим Байрами на 21-й секунде забил самый быстрый гол в истории Евро, побив рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко в матче 2004 года с командой Грецией.

Сборная Италии пропустила самый быстрый гол в истории Евро
Спорт
Недим Байрами

Сборные Албании и Италии впервые в истории Евро забили три гола в первые 16 минут матча. Ранее самые быстрые три мяча были забиты за 18 минут в матче Исландия — Англия в 2016 году.

Барелла забил свой 10-й гол за сборную Италии. Он является лучшим бомбардиром среди нынешнего состава сборной Италии. 

Защитник «Локомотива» Марио Митай дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной Албании. Также в составе албанской команды нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который начал встречу на скамейке запасных.

Следующий матч обе команды проведут 20 июня: итальянцы сыграют с испанцами в Гельзенкирхен, а албанцы — с хорватами в Гамбурге.

После первого тура в группе В лидируют испанцы (3 очка), на втором месте — Италия (3), на третьем — Албания (0), на четвертом — Хорватия (0).

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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Футбол Чемпионат Европы по футболу сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу

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