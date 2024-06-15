Сборная Италии пропустила самый быстрый гол в истории Евро

Албанский форвард Недим Байрами забил в ворота сборной Италии на 21-й секунде

Недим Байрами (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Сборная Албании забила самый быстрый гол в истории чемпионата Европы в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии.

Албанский полузащитник Недим Байрами забил в ворота сборной Италии на 21-й секунде.

Ранее рекорд принадлежал бывшему нападающему сборной России Дмитрию Кириченко, который забил Греции на Евро-2004 на 68-й секунде.

Сборная Албании во второй раз сыграет на чемпионате Европы.

На Евро, который проходит с 14 июня по 14 июля, албанцы и итальянцы сыграют в группе В с командами Хорватии и Испании.