В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин»
В ЦСКА вызвала удивление публикация о возможности ухода главного тренера Владимира Федотова в «Рубин» и назначении на этот пост Сергея Игнашевича. Об этом заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Ранее в четверг «РБ Спорт» сообщил, что казанский клуб не собирается продлевать контракт с Рашидом Рахимовым, а в ЦСКА вместо Федотова может прийти возглавляющий «Балтику» Игнашевич. В «Рубине» в начале мая уже опровергали возможность увольнения Рахимова.
Брейдо написал, что «в ЦСКА не в курсе подобного сценария».
«Что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня <...>. Удивились, но не поверили», — заявил он.
Брейдо отметил, что в ЦСКА переживают из-за возможного вылета «Балтики» из РПЛ, поскольку Игнашевич легенда клуба, но «других смыслов» в этом искать не стоит.
ЦСКА за два тура до конца сезона идет на шестом месте в РПЛ. Армейцы не смогли защитить титул чемпиона Кубка России, проиграв в финале «пути РПЛ» по пенальти «Зениту».
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