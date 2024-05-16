Пресс-служба ЦСКА: в клубе не в курсе сценария замены Федотова на Игнашевича

В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин»

«РБ Спорт» ранее сообщил, что Сергей Игнашевич может сменить в ЦСКА Владимира Федотова, который возглавит «Рубин» вместо Рашида Рахимова. В ЦСКА заявили, что «удивились, но не поверили» в такое развитие событий

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В ЦСКА вызвала удивление публикация о возможности ухода главного тренера Владимира Федотова в «Рубин» и назначении на этот пост Сергея Игнашевича. Об этом заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее в четверг «РБ Спорт» сообщил, что казанский клуб не собирается продлевать контракт с Рашидом Рахимовым, а в ЦСКА вместо Федотова может прийти возглавляющий «Балтику» Игнашевич. В «Рубине» в начале мая уже опровергали возможность увольнения Рахимова.

Брейдо написал, что «в ЦСКА не в курсе подобного сценария».

«Что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня <...>. Удивились, но не поверили», — заявил он.

Брейдо отметил, что в ЦСКА переживают из-за возможного вылета «Балтики» из РПЛ, поскольку Игнашевич легенда клуба, но «других смыслов» в этом искать не стоит.

ЦСКА за два тура до конца сезона идет на шестом месте в РПЛ. Армейцы не смогли защитить титул чемпиона Кубка России, проиграв в финале «пути РПЛ» по пенальти «Зениту».