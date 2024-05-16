 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин»

Пресс-служба ЦСКА: в клубе не в курсе сценария замены Федотова на Игнашевича
«РБ Спорт» ранее сообщил, что Сергей Игнашевич может сменить в ЦСКА Владимира Федотова, который возглавит «Рубин» вместо Рашида Рахимова. В ЦСКА заявили, что «удивились, но не поверили» в такое развитие событий
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В ЦСКА вызвала удивление публикация о возможности ухода главного тренера Владимира Федотова в «Рубин» и назначении на этот пост Сергея Игнашевича. Об этом заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее в четверг «РБ Спорт» сообщил, что казанский клуб не собирается продлевать контракт с Рашидом Рахимовым, а в ЦСКА вместо Федотова может прийти возглавляющий «Балтику» Игнашевич. В «Рубине» в начале мая уже опровергали возможность увольнения Рахимова.

Брейдо написал, что «в ЦСКА не в курсе подобного сценария».

«Что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня <...>. Удивились, но не поверили», — заявил он.

«Зенит» по пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России
Спорт
Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Брейдо отметил, что в ЦСКА переживают из-за возможного вылета «Балтики» из РПЛ, поскольку Игнашевич легенда клуба, но «других смыслов» в этом искать не стоит.

ЦСКА за два тура до конца сезона идет на шестом месте в РПЛ. Армейцы не смогли защитить титул чемпиона Кубка России, проиграв в финале «пути РПЛ» по пенальти «Зениту».

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА ФК Рубин Казань Владимир Федотов Рашид Рахимов Сергей Игнашевич

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
У вратаря ЦСКА выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа
Спорт
ЦСКА и «Динамо» сыграют с сербскими клубами в «Братском кубке»
Спорт
«Зенит» впервые за 13 лет проиграл дома ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Матыцин заявил, что Минспорт под его руководством «выдержал все вызовы» Спорт, 17:47
В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов Политика, 17:41
Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения Политика, 17:39
Связанные с «Макфой» компании перешли в госсобственность Бизнес, 17:35
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом Политика, 17:34
Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes Спорт, 17:18
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона Пресс-релиз, 17:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как IТ-конференции создают среду для развития цифровой экономики Отрасли, 17:03
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит Недвижимость, 17:01
У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа Общество, 17:01
Прокуратура опротестовала запрет на парковку электросамокатов в Перми Общество, 16:59
Власти разработали план развития срочного рынка топлива Бизнес, 16:57
В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин» Спорт, 16:53
В Москве запретили строить микроквартиры Общество, 16:53