«Зенит» по пенальти победил ЦСКА и сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России

Вторая встреча команд в финале «пути РПЛ» прошла в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки хозяев — 5:4

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» и не смог выйти в суперфинал.

Ответный матч финала «пути РПЛ» прошел в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее был «Зенит» — 5:4. У ЦСКА свою попытку не реализовал Антон Заболотный.

В первом тайме армейцам пришлось менять вратаря — Владислав Тороп получил сотрясение мозга в столкновении с Нуралы Алипом. Торопа заменил 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов.

В начале второго тайма из-за офсайда отменили гол Вильсона Изидора.

В первой встрече 2 мая команды сыграли со счетом 1:1.

«Зенит» в суперфинале сыграет с калининградской «Балтикой», которая в финале нижней сетки плей-офф обыграла московский «Спартак» 1:0.

Петербуржцы в последний раз играли в финале Кубка в 2020 году против «Химок» (1:0).

Суперфинал Кубка пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники».