«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем со «Спартаком»
Петербургский «Зенит» на своем сайте опубликовал информацию обо всех развлечениях «Газпром Арены», которые ждут болельщиков перед ответной встречей Кубка России против московского «Спартака».
Среди прочих фанатов ждет «Фестиваль шашлыка». «Перед матчем с московским «Спартаком» болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», — говорится в сообщении.
Ответная встреча полуфинала «пути РПЛ» Кубка России пройдет 17 апреля. В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:1.
«Спартак» 14 апреля объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. К игре с «Зенитом» команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.
«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» занимает первое место.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники