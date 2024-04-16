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«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем Кубка России со «Спартаком»
В «Зените» рассказали, что перед матчем Кубка России со «Спартаком», который пройдет 17 апреля, болельщики смогут попробовать самое вкусное жареное мясо Петербурга
Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» на своем сайте опубликовал информацию обо всех развлечениях «Газпром Арены», которые ждут болельщиков перед ответной встречей Кубка России против московского «Спартака».

Среди прочих фанатов ждет «Фестиваль шашлыка». «Перед матчем с московским «Спартаком» болельщики сине-бело-голубых смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», — говорится в сообщении.

«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера
Спорт
Гильермо Абаскаль

Ответная встреча полуфинала «пути РПЛ» Кубка России пройдет 17 апреля. В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:1.

«Спартак» 14 апреля объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. К игре с «Зенитом» команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» занимает первое место.

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