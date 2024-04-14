Царукян вызвал Махачева на реванш в UFC после победы
Российский боец Арман Царукян вызвал Ислама Махачева на реванш после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 300 в Неваде.
«Не думал, что судьи дадут раздельное решение. Думал, что все они отдадут победу мне. Однозначно, я вернусь сильнее. Пять лет назад я проиграл [Махачеву], но в следующий раз я одержу победу. Только дайте мне эту возможность», — сказал Царукян сразу после боя на октагоне.
Также он поблагодарил своего соперника Оливейру за бой. «Он настоящий человек, приятно было подраться с ним. Спасибо UFC за эту возможность. Я не совсем понимаю, какой судья отдал ему победу. Я хочу драться за титул. Я буду самым молодым чемпионом в дивизионе», — заключил он.
Царукян победил Оливейру в ночь на воскресенье раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Глава UFC Дэйна Уайт говорил, что победитель этого поединка проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Махачевым.
Сам чемпион уточнял, что его следующим соперником будет Дастин Порье, а поединок должен пройти в июне.
На счету 27-летнего Царукяна теперь 22 победы и три поражения в ММА. У 34-летнего Оливейры, экс-чемпиона UFC в легком весе, 34 победы, 10 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.
До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, Оливейра — первое.