Царукян вызвал Махачева на реванш в UFC после победы

Арман Царукян признался, что был удивлен решением одного из трех судей отдать победу Чарльзу Оливейре

Российский боец Арман Царукян вызвал Ислама Махачева на реванш после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 300 в Неваде.

«Не думал, что судьи дадут раздельное решение. Думал, что все они отдадут победу мне. Однозначно, я вернусь сильнее. Пять лет назад я проиграл [Махачеву], но в следующий раз я одержу победу. Только дайте мне эту возможность», — сказал Царукян сразу после боя на октагоне.

Также он поблагодарил своего соперника Оливейру за бой. «Он настоящий человек, приятно было подраться с ним. Спасибо UFC за эту возможность. Я не совсем понимаю, какой судья отдал ему победу. Я хочу драться за титул. Я буду самым молодым чемпионом в дивизионе», — заключил он.

Царукян победил Оливейру в ночь на воскресенье раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Глава UFC Дэйна Уайт говорил, что победитель этого поединка проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Махачевым.

Сам чемпион уточнял, что его следующим соперником будет Дастин Порье, а поединок должен пройти в июне.

На счету 27-летнего Царукяна теперь 22 победы и три поражения в ММА. У 34-летнего Оливейры, экс-чемпиона UFC в легком весе, 34 победы, 10 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, Оливейра — первое.