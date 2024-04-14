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Холлоуэй нокаутировал Гэтжи в бою за титул «Cамого опасного ублюдка» UFC

Холлоуэй нокаутировал Гэтжи за секунду в бою за титул «Cамого опасного ублюдка»
Джастин Гэтжи уступил соотечественнику на турнире UFC 300. На кону стоял символический титул BMF, которым Гэтжи владел с июля 2023 года
Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Американский боец Макс Холлоуэй отправил в нокаут соотечественника Джастина Гэтжи в поединке на турнире UFC 300, который проходит в Парадайзе (штат Невада). Нокаут произошел за секунду до завершения боя, когда соперники активно обменивались ударами в стойке.

На кону боя стоял символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), который Гэтжи завоевал в июле 2023 года, нокаутировав соотечественника Дастина Порье.

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Пояс BMF появился в UFC в 2019 году. Ранее им владел американец Хорхе Маcвидаль, завершивший карьеру в апреле 2023 года.

На счету 35-летнего Гэтжи стало 25 побед и пять поражений в ММА. У 32-летнего Холлоуэя, экс-чемпиона UFC в полулегком весе, 26 побед и семь поражений.

До этого поединка Гэтжи занимал второе место в рейтинге UFC в легком весе,
Холлоуэй — второе в полулегкой весовой категории.

В главном бою UFC 300 сразятся чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Джастин Гэтжи
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