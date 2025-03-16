Команда Резцовой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России
Сборная Московской области, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов и Кирилл Стрельцов, выиграла золото чемпионата России по биатлону в смешанной эстафете.
Гонка прошла в Тюмени.
Лучший результат показала первая сборная Белоруссии (результат не идет в зачет чемпионата России) — Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей и Павел Белько преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 15,2 секунды, использовав девять дополнительных патронов.
Команда Резцовой проиграла белорусам на финише 0,3 секунды и использовала 11 дополнительных патронов.
«Это однозначное серебро. Начнем с того, что белорусы сделали нам подарок, так как не бежали ни Антон Смольский, ни Динара Смольская. <...> Мы, конечно, радуемся. Но не от всего сердца», — сказала Резцова после гонки в эфире «Матч ТВ».
Серебро чемпионата России завоевала сборная Свердловской области (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин) — у нее отставание 19,3 секунды, один штрафной круг и пять дополнительных патронов.
Бронза у сборной ЯНАО (Антонина Кирсанова, Полина Плюснина, Александр Бектуганов, Рустам Каюмов) — она проиграла лидеру 34,5 секунды и использовала три дополнительных патрона.
Следующие гонки в рамках чемпионата России пройдут в Увате (Тюменская область) — 19 марта запланирован мужской масс-старт, 20 марта — женский.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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