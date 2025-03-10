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IBU заявил о возможности позднего допуска на Олимпиаду-2026 по wild card

IBU: теоретически поздний допуск спортсменов на Олимпиаду возможен по wild card
Глава МОК ранее призвал федерации по зимним видам допустить россиян к отбору на Олимпиаду. В Международном союзе биатлонистов заявили, что такой вопрос не обсуждают, но напомнили, что попасть на Игры можно и по спецприглашениям
Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов (Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press)

В Международном союзе биатлонистов (IBU) не обсуждается возможный допуск россиян на Олимпиаду 2026 года, но теоретически возможность квалификации на Игры сохраняется и после завершения отборочных турниров. Об этом в пресс-службе IBU сообщили Vseprosport.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 8 марта призвал федерации по зимним видам спорта допустить россиян на отбор к Олимпиаде в Италии. Пока россиян допустили только в ски-альпинизме, также ожидается выдача нейтрального статуса ограниченному числу спортсменов на квалификационные турниры ISU (шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание).

В IBU указали, что крайний срок квалификации на Олимпийские игры, как правило, устанавливается в отборочных критериях Игр.

«Но теоретически квалификация спортсменов возможна и с помощью wild card (специального приглашения) до довольно позднего срока перед стартом Олимпиады», — добавили в пресс-службе IBU.

На Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты взяли серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак 7 марта заявил «Матч ТВ», что российские сервисмены проводят тесты бесфторовых мазей на олимпийских трассах в Италии, так как остается надежда на допуск российский спортсменов на турнир. «Надежда умирает последней», — отметил Пак.

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Анна Сатдинова
Биатлон Международный союз биатлонистов Олимпиада-2026
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