 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 8 x 5,8 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 3,95 2 1,87 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

МВД прекратило дело по заявлению губернатора о коррупции в футболе

В 2024 году Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». В январе 2025-го было возбуждено дело о мошенничестве
Фото: Телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»
Фото: Телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»

Прекращено производство по уголовному делу о покушении на мошенничество, возбужденному по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом РБК сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Самарской области.

«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — сообщили в пресс-службе.

РБК обратился за комментариями в администрацию Самарской области.

В ноябре 2024 года губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам главы региона, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Позднее губернатор рассказал, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК (мошенничество).

В феврале 2026 года «Крылья Советов» погасили десятилетний долг перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал». Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году. В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Серова Анастасия Серова
ФК Крылья Советов Ростех Футбол
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Материалы по теме
РФС объяснил, почему «Крыльям Советов» запретили регистрацию новичков
Спорт
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн
Спорт
Федорищев сообщил, что получал угрозы из-за заявлений о взятках в футболе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39