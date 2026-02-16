МВД прекратило дело по заявлению губернатора о коррупции в футболе

В 2024 году Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». В январе 2025-го было возбуждено дело о мошенничестве

Фото: Телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»

Прекращено производство по уголовному делу о покушении на мошенничество, возбужденному по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом РБК сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Самарской области.

«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — сообщили в пресс-службе.

РБК обратился за комментариями в администрацию Самарской области.

В ноябре 2024 года губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам главы региона, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Позднее губернатор рассказал, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК (мошенничество).

В феврале 2026 года «Крылья Советов» погасили десятилетний долг перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал». Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году. В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.