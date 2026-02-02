Клуб РПЛ объявил, что погасил десятилетний долг перед «дочкой» «Ростеха»
Самарские «Крылья Советов» погасили долги перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
«Суммарно общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд руб.», — заявили в клубе.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, что 2 февраля клуб оформил кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга, а также отметил роль болельщиков, которые поддержали команду.
РБК направил запрос в «РТ-Капитал».
«Крылья Советов» занимали средства у «РТ-Капитала» еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние десять лет. Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году.
В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб. В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. (с учетом процентов).
В январе 2026-го стало известно о намерении «РТ-Капитала» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Крыльев Советов» банкротом, но в клубе заявили, что успеют закрыть долг до суда.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии