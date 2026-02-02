 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,5 x 3,2 2 2,01 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Клуб РПЛ объявил, что погасил десятилетний долг перед «дочкой» «Ростеха»

«Крылья Советов» должны были закрыть долг перед «РТ-Капиталом» еще в 2016-м. В 2025-м компания подала в суд на клуб. За последний год самарцы выплатили в счет долга почти 1,1 млрд руб., последнюю часть — с помощью кредита
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» погасили долги перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

«Суммарно общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд руб.», — заявили в клубе.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, что 2 февраля клуб оформил кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга, а также отметил роль болельщиков, которые поддержали команду.

РБК направил запрос в «РТ-Капитал».

РФС объяснил, почему «Крыльям Советов» запретили регистрацию новичков
Спорт
Фото:ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимали средства у «РТ-Капитала» еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние десять лет. Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году.

В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб. В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. (с учетом процентов).

В январе 2026-го стало известно о намерении «РТ-Капитала» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Крыльев Советов» банкротом, но в клубе заявили, что успеют закрыть долг до суда.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.

Анна Сатдинова
При участии
Виктория Хабарова
Футбол ФК Крылья Советов Ростех
