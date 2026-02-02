Клуб РПЛ объявил, что погасил десятилетний долг перед «дочкой» «Ростеха»

«Крылья Советов» должны были закрыть долг перед «РТ-Капиталом» еще в 2016-м. В 2025-м компания подала в суд на клуб. За последний год самарцы выплатили в счет долга почти 1,1 млрд руб., последнюю часть — с помощью кредита

Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» погасили долги перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

«Суммарно общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд руб.», — заявили в клубе.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, что 2 февраля клуб оформил кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга, а также отметил роль болельщиков, которые поддержали команду.

РБК направил запрос в «РТ-Капитал».

«Крылья Советов» занимали средства у «РТ-Капитала» еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние десять лет. Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году.

В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб. В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. (с учетом процентов).

В январе 2026-го стало известно о намерении «РТ-Капитала» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Крыльев Советов» банкротом, но в клубе заявили, что успеют закрыть долг до суда.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.