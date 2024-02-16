Испанский «Хетафе» в шутку намекнул о переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ

Испанский клуб пошутил о переходе Мбаппе из ПСЖ

«Хетафе» опубликовал фотографию французского форварда в форме клуба

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Испанский «Хетафе» в соцсети Х пошутил о возможном переходе в команду из «Пари Сен-Жермен» французского форварда Килиана Мбаппе.

«Хетафе» опубликовал фото игрока в футболке клуба. «Тик-так...», — говорится в подписи в посту.

Накануне RMC Sport и L'Equipe сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол.

Уход Мбаппе из ПСЖ и возможность его выступления за мадридский «Реал» обсуждаются не первый год.