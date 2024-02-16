Испанский клуб пошутил о переходе Мбаппе из ПСЖ
Испанский «Хетафе» в соцсети Х пошутил о возможном переходе в команду из «Пари Сен-Жермен» французского форварда Килиана Мбаппе.
«Хетафе» опубликовал фото игрока в футболке клуба. «Тик-так...», — говорится в подписи в посту.
Накануне RMC Sport и L'Equipe сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.
Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол.
Уход Мбаппе из ПСЖ и возможность его выступления за мадридский «Реал» обсуждаются не первый год.
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