Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн надеется, что нынешний сезон не станет последним в лиге для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Журналисты спросили Беттмэна, который посетил очередной матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате, думает ли он об эре в НХЛ после ухода Овечкина. «Надеюсь, это не произойдет в ближайшем будущем. Это решение Алекса, и мы его уважаем. Но вы этим вопросом намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Он играет великолепно», — ответил глава НХЛ, которого цитирует журналист TNT Тарик аль-Башир в соцсети Х.
Овечкин считается рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету 40-летнего Овечкина 917 голов и 1539 матчей.
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует до конца сезона. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что этот сезон он проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию. Сам Овечкин отмечал, что пока не думает о новом контракт в НХЛ.
