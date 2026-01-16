Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге

Гэри Беттмэн надеется, что капитан «Вашингтона» останется в НХЛ и после этого сезона

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн надеется, что нынешний сезон не станет последним в лиге для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Журналисты спросили Беттмэна, который посетил очередной матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате, думает ли он об эре в НХЛ после ухода Овечкина. «Надеюсь, это не произойдет в ближайшем будущем. Это решение Алекса, и мы его уважаем. Но вы этим вопросом намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Он играет великолепно», — ответил глава НХЛ, которого цитирует журналист TNT Тарик аль-Башир в соцсети Х.

Овечкин считается рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету 40-летнего Овечкина 917 голов и 1539 матчей.

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует до конца сезона. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что этот сезон он проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию. Сам Овечкин отмечал, что пока не думает о новом контракт в НХЛ.