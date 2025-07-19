Овечкин ответил на вопрос о новом контракте в НХЛ
Александр Овечкин на данный момент не ведет переговоров с «Вашингтон Кэпиталз» о новом контракте. Об этом российский хоккеист рассказал журналистам.
«Переговоров еще не ведем», — цитирует Овечкина «РИА Новости».
На вопрос, хотел бы он остаться в клубе, Овечкин ответил: «Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим».
В сентябре Овечкину исполнится 40 лет. Форвард 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию. Сам Овечкин также говорил о планах вернуться в московское «Динамо».
Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, также на его счету три золота чемпионатов мира со сборной России.
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