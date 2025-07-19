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Спорт ,  
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Овечкин ответил на вопрос о новом контракте в НХЛ

Овечкин — о новом контракте с «Вашингтоном»: пройдет год — будем думать
Трехкратный чемпион мира заявил, что на данный момент не ведет переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Александр Овечкин на данный момент не ведет переговоров с «Вашингтон Кэпиталз» о новом контракте. Об этом российский хоккеист рассказал журналистам.

«Переговоров еще не ведем», — цитирует Овечкина «РИА Новости».

На вопрос, хотел бы он остаться в клубе, Овечкин ответил: «Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим».

В сентябре Овечкину исполнится 40 лет. Форвард 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию. Сам Овечкин также говорил о планах вернуться в московское «Динамо».

Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, также на его счету три золота чемпионатов мира со сборной России.

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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