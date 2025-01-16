Форвард Оливье сбежал из «СКА-Хабаровска» после новогоднего отпуска
Ивуарийский футболист Яо Жан Шарль Оливье не вернулся в расположение «СКА-Хабаровска» из отпуска, сообщила пресс-служба клуба Первой лиги (второй дивизион).
В клубе отметили, что приобрели 24-летнему футболисту билет на самолет, но еще до прибытия рейса в Москву в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» появилось сообщение, что игрок не приедет, а также что им интересуются «Сокол», «Енисей» и «Шинник».
В итоге ивуариец не прошел медосмотр и не поедет на первый сбор команды в Турции.
«СКА-Хабаровск» назвал действия футболиста нарушением трудового договора и предположил, что они «координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб». В клубе ранее «неоднократно предупреждали о недопустимости такого поведения» и пригрозили игроку разбирательствами в РФС и ФИФА.
Форвард играет за хабаровский клуб с 2022 года, в этом сезоне на его счету два гола в 13 матчах.
Чемпионат Первой лиги возобновится после зимней паузы в марте.
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