 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Форвард Оливье сбежал из «СКА-Хабаровска» после новогоднего отпуска

Ивуариец Жан Шарль Оливье не вернулся в «СКА-Хабаровск» к первому зимнему сбору. В клубе предположили, что действия игрока «координируются» заинтересованными в его трансфере людьми. Игроку пригрозили разбирательствами в РФС и ФИФА
Жан Шарль Оливье (слева)
Жан Шарль Оливье (слева) (Фото: Официальный сайт ФК «‎СКА-Хабаровск» )

Ивуарийский футболист Яо Жан Шарль Оливье не вернулся в расположение «СКА-Хабаровска» из отпуска, сообщила пресс-служба клуба Первой лиги (второй дивизион).

В клубе отметили, что приобрели 24-летнему футболисту билет на самолет, но еще до прибытия рейса в Москву в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» появилось сообщение, что игрок не приедет, а также что им интересуются «Сокол», «Енисей» и «Шинник».

В итоге ивуариец не прошел медосмотр и не поедет на первый сбор команды в Турции.

Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок в соперника
Спорт
Борха Сайнс

«СКА-Хабаровск» назвал действия футболиста нарушением трудового договора и предположил, что они «координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб». В клубе ранее «неоднократно предупреждали о недопустимости такого поведения» и пригрозили игроку разбирательствами в РФС и ФИФА.

Форвард играет за хабаровский клуб с 2022 года, в этом сезоне на его счету два гола в 13 матчах.

Чемпионат Первой лиги возобновится после зимней паузы в марте.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Первая лига (ФНЛ)
Материалы по теме
В ФНЛ отреагировали на задержание гендиректора титульного спонсора
Спорт
Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом по дисциплинарным основаниям
Спорт
«Тоттенхэм» не смог оспорить дисквалификацию игрока за расистскую шутку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:38
Зеленский ответил на вопрос о возможности завершить конфликт в этом годуПолитика, 15:36
В суде показали второго фигуранта дела об убийстве генерала КирилловаПолитика, 15:33
Власти Южной Кореи предписали крупнейшей криптобирже приостановить работуКрипто, 15:33
«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию чемпиона КХЛСпорт, 15:23
Генпрокуратура назвала сумму компенсаций инвесторам Соликамского заводаФинансы, 15:22
Структура ЛУКОЙЛа купила крупный офис рядом с Белорусским вокзаломБизнес, 15:17
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Амур» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛСпорт, 15:17
Один из крупнейших производителей водки в России сократил отгрузкиВино, 15:14
Глава МИД Латвии заявила о неготовности солдат НАТО воевать на УкраинеПолитика, 15:07
Как мошенники крадут лица и голоса руководителей компанийPro, 15:05
Рукопись песни Виктора Цоя выставлена на аукцион за ₽1,5 млнLife, 15:04
В школах Подмосковья усилили безопасность после попытки атаки в РеутовеОбщество, 15:00
В Кремле ответили на сообщения о госпитализации волонтеровОбщество, 14:54