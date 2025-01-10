Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок в соперника
Нападающий «Норвича» Борха Сайнс дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Инцидент произошел 21 декабря во втором тайме встречи Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) против «Сандерленда» (1:2), когда испанец плюнул в защитника соперников Криса Мефама.
FA постановила, что Сайнс совершил нарушение, за которое нужно было ему давать красную карточку. Испанец признал свою вину, его также оштрафовали на £12 тыс. ($14,6 тыс.).
23-летний Сайнс является лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 15 голами. «Норвич» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26 турах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов