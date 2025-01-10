Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали на 6 игр за плевок в соперника

Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок в соперника

Испанский форвард «Норвича» Борха Сайнс пропустит за свое нарушение шесть матчей и заплатит штраф в размере £12 тыс.

Борха Сайнс (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Нападающий «Норвича» Борха Сайнс дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Инцидент произошел 21 декабря во втором тайме встречи Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) против «Сандерленда» (1:2), когда испанец плюнул в защитника соперников Криса Мефама.

FA постановила, что Сайнс совершил нарушение, за которое нужно было ему давать красную карточку. Испанец признал свою вину, его также оштрафовали на £12 тыс. ($14,6 тыс.).

23-летний Сайнс является лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 15 голами. «Норвич» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26 турах.