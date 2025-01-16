Сын Алекперова покинет совет директоров «Спартака» после санкций США
Сын основателя ЛУКОЙЛа Юсуф Алекперов принял решение покинуть совет директоров «Спартака». Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, его решение продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Минфина США.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
США 10 января ввели новые санкции, которые коснулись Алекперова-младшего. Нефтяная компания является владельцем и генеральным спонсором клуба.
Опрошенные «РБК Спорт» юристы говорили, что наличие санкционного лица в «Спартаке» может отпугивать иностранных контрагентов. Юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся, в частности, на вопросах санкций, отметил, что на практике американские лица, в частности банки, могут рассматривать компанию, в совете директоров которой присутствует санкционное лицо, как находящуюся под контролем санкционного лица и блокировать транзакции с ее участием.
Юсуф Алекперов вошел в совет директоров клуба в 2021 году. О его деятельности в клубе из открытых источников известно мало. В сообщении Минфина США он назван основателем и владельцем нефтесервисной компании «ВэллТех» (она тоже попала под санкции). По данным базы СПАРК, Алекперов является совладельцем более десяти компаний, на 2021 год ему принадлежало 0,2% акций ЛУКОЙЛа.
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