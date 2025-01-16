Сын Алекперова покинет совет директоров «Спартака» после санкций США

По словам источников «РБК Спорт», решение Алекперова продиктовано желанием не ставить клуб под угрозу санкций со стороны Минфина США

Юсуф Алекперов (Фото: Фото: личная страница Юсуфа Алекперова во «ВКонтакте»)

Сын основателя ЛУКОЙЛа Юсуф Алекперов принял решение покинуть совет директоров «Спартака». Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, его решение продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Минфина США.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

США 10 января ввели новые санкции, которые коснулись Алекперова-младшего. Нефтяная компания является владельцем и генеральным спонсором клуба.

Опрошенные «РБК Спорт» юристы говорили, что наличие санкционного лица в «Спартаке» может отпугивать иностранных контрагентов. Юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся, в частности, на вопросах санкций, отметил, что на практике американские лица, в частности банки, могут рассматривать компанию, в совете директоров которой присутствует санкционное лицо, как находящуюся под контролем санкционного лица и блокировать транзакции с ее участием.

Юсуф Алекперов вошел в совет директоров клуба в 2021 году. О его деятельности в клубе из открытых источников известно мало. В сообщении Минфина США он назван основателем и владельцем нефтесервисной компании «ВэллТех» (она тоже попала под санкции). По данным базы СПАРК, Алекперов является совладельцем более десяти компаний, на 2021 год ему принадлежало 0,2% акций ЛУКОЙЛа.