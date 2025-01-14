Юрист рассказал о рисках «Спартака» из-за санкций против сына Алекперова

10 января США ввели новые санкции, которые коснулись члена совета директоров «Спартака» Юсуфа Алекперова. Юрист Глеб Бойко рассказал, что американские лица или банки могут при определенных условиях блокировать транзакции клуба

Юсуф Алекперов (Фото: Юсуф Алекперов (Фото: Юсуф Алекперов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Наличие санкционного лица в органах управления компании, например в «Спартаке», может отпугивать иностранных контрагентов, заявил «РБК Спорт» юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся, в частности, на вопросах санкций. 10 января США ввели новые санкции, которые коснулись члена совета директоров «Спартака» Юсуфа Алекперова, сына основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Нефтяная компания является владельцем и генеральным спонсором клуба.

Как отмечает Бойко, если Юсуф Алекперов единолично или совместно с иными санкционным лицами не владеет более 50% долей в «Спартаке», то санкции США не должны применяться к московскому клубу. «В США в отличие от ЕС и Великобритании нет четко обозначенных со стороны регулятора (OFAC, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — «РБК Спорт») критериев контроля в отношении юридических лиц. Таким образом, наличие в совете директоров одного санкционного лица не должно говорить о том, что на «Спартак» должны распространяться санкции», — сказал он.

Бойко заметил, что законодательство США в качестве самостоятельного основания для введения блокирующих санкций устанавливает нахождение компании под контролем санкционного лица: «Таким образом, в отсутствие четких критериев OFAC может посчитать, что «Спартак» находится под контролем санкционного лица. Однако вероятность этого не очень высока, так как российские спортивные организации не являются приоритетной целью санкций США».

На практике американские лица, в частности банки, могут рассматривать компанию, в совете директоров которой присутствует санкционное лицо, как находящуюся под контролем санкционного лица и блокировать транзакции с ее участием, отмечает Бойко. «В любом случае наличие санкционного лица в органах управления компании может отпугивать иностранных контрагентов», — считает он.

Юсуф Алекперов вошел в совет директоров клуба в 2021 году. О его деятельности в клубе из открытых источников известно мало. В сообщении Минфина США он назван основателем и владельцем нефтесервисной компании «ВэллТех» (она тоже попала под санкции). По данным базы СПАРК, Алекперов является совладельцем более десяти компаний, на 2021 год ему принадлежало 0,2% акций ЛУКОЙЛа.