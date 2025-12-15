 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Плющенко фразой «такого ада не встречал» описал конфликт с Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что «от лживой информации» Ирины Костылевой страдает не только имидж академии Евгения Плющенко, но и фигуристка Елена Костылева
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в телеграм-канале назвал адом конфликт с Ириной Костылевой, матерью фигуристки Елены Костылевой.

«Я 8 лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал. Это — дикость для любого вида спорта!» — написал Плющенко.

Он добавил, что его команда полтора года надеялась, что «мама-блогер прозреет, но чуда не случилось».

Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой
Спорт
Евгений Плющенко

Плющенко отметил в разговоре с РИА, что готов дальше тренировать фигуристку при условии разрыва контактов с ее матерью Ириной Костылевой.

«Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены. Мы это терпели и молчали полтора года. Выглядели какими-то терпилами, хотя на нас это точно не похоже. Подчеркну — мы хотели и хотим работать с Леной, но от этой лживой информации ее мамы страдает не только имидж школы, которая точно это не заслужила, но и сама Лена», — сказал Плющенко.

Плющенко также рассказал, что фигуристка все еще травмирована и ей больно полноценно тренироваться, но «мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит». Кроме того, по его словам, мать заставляла дочь катать прошлогодний вариант программы, игнорируя обновленную версию тренерского штаба.

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
фигурное катание Евгений Плющенко Елена Костылева

