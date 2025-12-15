Третья теннисистка за полмесяца отказалась выступать за Россию

Полина Кудерметова — третья теннисистка за декабрь, сменившая российское спортивное гражданство. Ранее Анастасия Потапова объявила о выступлении за Австрию, Камилла Рахимова — за Узбекистан

Фото: Global Look Press

Теннисистка Полина Кудерметова будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом говорится в профайлах 22-летней теннисистки на сайтах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF).

Кудерметова — третья теннисистка за декабрь, сменившая российское спортивное гражданство. Ранее Анастасия Потапова объявила о выступлении за Австрию, Камилла Рахимова — за Узбекистан.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что спортивное гражданство сменили те, кто не попадает на Олимпийские игры. «Плюс молодежь перекупают», — добавил Тарпищев.

«Это циклами идет. Первый фактор — спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся непатриотами своей страны. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх», — сказал Тарпищев.

На счету Кудерметовой нет титулов на турнирах WTA. В январе 2025 года единственный раз дошла до финала. В решающем матче турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене проиграла белоруске Арине Соболенко. На турнирах «Большого шлема» не доходила дальше второго раунда, WTA 1000 — третьего.

В 2025 год дебютировала в топ-100 рейтинга WTA. На данный момент занимает 104-е место.

Она является младшей сестрой теннисистки Вероники Кудерметовой и дочерью двукратного чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова.