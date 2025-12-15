 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 12 x 6 2 1,25 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,38 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3,05 2 2,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,47 x 4,7 2 6,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,11 x 69 2 6,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,35 x 61 2 3,2

Спорт⁠,
0

Третья теннисистка за полмесяца отказалась выступать за Россию

Полина Кудерметова — третья теннисистка за декабрь, сменившая российское спортивное гражданство. Ранее Анастасия Потапова объявила о выступлении за Австрию, Камилла Рахимова — за Узбекистан
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Теннисистка Полина Кудерметова будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом говорится в профайлах 22-летней теннисистки на сайтах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF).

Кудерметова — третья теннисистка за декабрь, сменившая российское спортивное гражданство. Ранее Анастасия Потапова объявила о выступлении за Австрию, Камилла Рахимова — за Узбекистан.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что спортивное гражданство сменили те, кто не попадает на Олимпийские игры. «Плюс молодежь перекупают», — добавил Тарпищев.

«Это циклами идет. Первый фактор — спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся непатриотами своей страны. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх», — сказал Тарпищев.

Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года
Спорт
Фото:Emmanuel Wong / Getty Images

На счету Кудерметовой нет титулов на турнирах WTA. В январе 2025 года единственный раз дошла до финала. В решающем матче турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене проиграла белоруске Арине Соболенко. На турнирах «Большого шлема» не доходила дальше второго раунда, WTA 1000 — третьего.

В 2025 год дебютировала в топ-100 рейтинга WTA. На данный момент занимает 104-е место.

Она является младшей сестрой теннисистки Вероники Кудерметовой и дочерью двукратного чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова.

Теги
Руслан Алиев
смена гражданства Полина Кудерметова теннис WTA Вероника Кудерметова

