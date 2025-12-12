Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток

Глава Федерации тенниса России отметил, что спортивное гражданство сменили те, кто не попадает на Олимпийские игры. «Плюс молодежь перекупают», — добавил Тарпищев

Шамиль Тарпищев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не видит негативной тенденции в смене спортивного гражданства у россиян. Об этом он заявил «Матч ТВ».

В последние несколько месяцев три известные российские теннисистки объявили о смене спортивного гражданства. Мария Тимофеева (142-я ракетка мира) и Камила Рахимова (97) перешли под флаг Узбекистана, а Анастасия Потапова (50) — Австрии.

«Это циклами идет. Первый фактор — спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся непатриотами своей страны. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх», — сказал Тарпищев.

По словам главы ФТР, ушли не лидеры сборной. «Ушли те, кто не попадает на Олимпийские игры. Плюс молодежь перекупают», — добавил он.