Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не видит негативной тенденции в смене спортивного гражданства у россиян. Об этом он заявил «Матч ТВ».
В последние несколько месяцев три известные российские теннисистки объявили о смене спортивного гражданства. Мария Тимофеева (142-я ракетка мира) и Камила Рахимова (97) перешли под флаг Узбекистана, а Анастасия Потапова (50) — Австрии.
«Это циклами идет. Первый фактор — спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся непатриотами своей страны. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх», — сказал Тарпищев.
По словам главы ФТР, ушли не лидеры сборной. «Ушли те, кто не попадает на Олимпийские игры. Плюс молодежь перекупают», — добавил он.
